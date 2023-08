Temat ustawy franczyzowej bardzo antagonizuje rynek franczyzy. Jakie są najważniejsze regulacje z perspektywy franczyzodawców i franczyzobiorców? O komentarz poprosiliśmy Monikę Ferreirę, Founding Partner & Doradcę Strategicznego I’GS In Good Strategy

Monika Ferreira, Founding Partner & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy; fot. PTWP

Ustawa franczyzowa

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt Ustawy franczyzowej. Temat ustawy bardzo poróżnił branżę. Dlaczego?

Monika Ferreira, Founding Partner & Doradca Strategiczny w praktyce doradztwa strategicznego I’GS In Good Strategy: Tak, jest projekt ustawy. I dobrze, bo temat tej ustawy bardzo antagonizuje rynek franczyzy, wywołuje mocne spory. Mam czasem wrażenie, że uczestnikom dialogu o tej ustawie bardziej chodzi o to, aby zabrać głos i budować strefę wpływu, niż aby rozwiązać rzeczywisty problem i wypracować realne rozwiązania dla franczyzy jako modelu działania w rynku. A tu przecież chodzi o to, aby na koniec dnia jak najwięcej ludzi podłączało się do franczyzy jako modelu działania w biznesie i aby franczyza miała impact w szerokiej skali, dostarczając korzyści zarówno dla biznesu poszczególnych sieci, jak i na meta poziomie, czyli dla gospodarki. Szkoda zatem, że ustawa tak dalece wywołuje spory i tak trudno o konsensus w środowisku.

Czy ta ustawa jest rzeczywiście konieczna?

Tendencyjnie patrzy się na tę ustawę z perspektywy: silny franczyzodawca, słaby franczyzobiorca, mówiąc, że ustawa wzmacnia stronę franczyzobiorców, a osłabia możliwości swobodnego definiowania zasad Systemów przez franczyzodawców. To bardzo daleko idące uproszczenie. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego

ustawę warto jednak mieć na miejsce dużej dowolności kształtowania modeli i konceptów franczyzowych i ich wprowadzania na rynek przez operatorów sieci, należałoby spojrzeć na rynek franczyzy z perspektywy patologii i barier wzrostu dla biznesu i zobaczyć, czy ustawa na nie działa lub czy je przynajmniej w części eliminuje.

Według mnie ustawa jest dziś konieczna. Mimo, że ustawa skupia się głównie na kwestiach prawnych, nie zajmuje się regulowaniem biznesu we franczyzie, to jednak mobilizuje operatorów sieci do lepszego definiowania tworzonych Systemów, do lepszego układania organizacji franczyzowej i sięgania po wyższy poziom zarządzania w sieciach.

Ustawa porządkuje środowisko prawne, wprowadza definicję franczyzy do polskiego porządku prawnego. I jednak ogranicza relatywną dowolność kształtowania uwarunkowań działania we franczyzie, która czasem była szkodliwa dla stron. Tego rynek potrzebuje. Bo naprawdę nie każdy może działać we franczyzie. Nie każdy biznes da się franczyzować, nie każdy pozwoli franczyzobiorcy zarobić.

Franczyza była czasem szkodliwa. Czy możemy podać jakieś przykłady?

Na rynku franczyzy wiele było i jest patologii związanych z niewystarczającym rozwojem organizacyjnym systemów. To kluczowa bariera wzrostu, patrząc z perspektyw rozwoju strategicznego firm i zapewniania trwałości i bezpieczeństwa biznesu, które we franczyzie są szczególnie ważne, bo między innymi za to płaci

franczyzobiorca. Wiele jest systemów franczyzowych, które są niedodefiniowane, niedojrzałe na poziomie modelu operacyjnego, nie mają określonych zasad funkcjonowania, wiedza pozostaje w głowie założyciela, nie jest kaskadowana na franczyzobiorców. Franczyzodawcy robią sobie "jakąś umowę franczyzy" i dalej „w locie” "dodefiniowują” zasady biznesu. I mimo tego, że w zmiennym otoczeniu biznesu zwinność jest w cenie i trzeba umieć tak działać, to jednak uważam, że przy nowych systemach franczyzowych, prototyp systemu, jakaś bazowa minimalna pierwsza rama zasad i założeń musi być. Nazwałabym to MVP minimum viable product Systemu - tak, jak w start’upie musimy mieć w pewnym momencie minimalnie zwalidowany produkt, aby go skalować w rynku. Aby skalowac franczyzę, nie wystarczy podpisywanie kolejnych umów. To zasady biznesu muszą być zwalidowane, a koncept musi mieć zdolność powtarzalności na lokalnym rynku tj. skalowalności we franczyzie. I dalej musi istnieć proces zwinnych modyfikacji.

Duża barierą wzrostu są też niejasne modele zarabiania. Operatorzy sieci nie mają często policzonej tzw. ekonomiki jednostki, nie mają jasności co do czynników oddziaływania na zysk. Wtedy jest ryzyko, że nawet jeśli rosną, to rosną niezyskownie albo biznes franczyzobiorcy nie zarabia, bo na fundamencie nie było wymyślonego i zwalidowanego modelu zarabiania. Wiele by tu mówić.

Czego oczekuje i potrzebuje rynek franczyzy?

Jako doradca strategiczny na rynku franczyzy, a wcześniej franczyzodawca, na ustawę patrzę w dwóch głównych perspektywach. Po pierwsze z perspektywy jej potencjału dla budowania dobrego trwałego biznesu franczyzowego, na którym potrafią zarobić obie strony, franczyzodawcą i firmy jego franczyzobiorców. Po drugie, patrzę z perspektywy potencjału franczyzy dla nowo wschodzących przestrzeni rynkowych, branż i modeli biznesowych, także w rynku spółek technologicznych, przyglądając się temu, czy ustawa nie ograniczy nowym potencjalnym uczestnikom rynku wchodzenia na rynek franczyzy. Ustawa mobilizuje rynek franczyzy, porządkuje ramy prawne, jednocześnie nie wprowadza ograniczeń dla rozwoju nowych modeli biznesowych.

Jakie są najważniejsze regulacje z perspektywy franczyzodawców i franczyzobiorców?

Najbardziej sporna i newralgiczna była kwestia okresu wypowiedzenia umowy. W projekcie ustawy umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana przez franczyzobiorcę na trzy miesiące naprzód. Ten okres jest ustawiony na niekorzyść franczyzodawców. Krótki okres - 3 miesięcy. Nie mam tu zgody. Zagraża to ciągłości biznesu, bo przy wypowiedzeniu umowy przez franczyzobiorcę, franczyzodawca w wielu przypadkach nie da rady się w tak krótkim czasie „przezbroić". Niektóre systemy, które działają w systemie hybrydowym, czyli sieć własna i franczyza, poradzą sobie z pokryciem tej sytuacji swoimi zasobami i podłączą punkt do sieci własnej, na zakładkę. Ale mniejszymi, mniej zasobowymi sieciami to wstrząśnie. A z drugiej strony umowa zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana przez franczyzodawcę na sześć miesięcy naprzód.

Dalej, z najważniejszych kwestii, które zmieniają stosunek stron, to wprowadzenie tzw. obowiązkowego prospektu franczyzowego. Nie później niż 14 dni przed zawarciem umowy franczyzy, franczyzodawcy będą musieli udostępniać franczyzobiorcy aktualny wzorzec umowy franczyzy i dokument informacyjny. Taki dokument zawierać będzie musiał obowiązkowe pozycje, takie jak: dane identyfikujące franczyzodawcę, opis działalności gospodarczej franczyzodawcy, w szczególności liczba zawartych umów franczyzy, według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, opis działalności, która ma być wykonywana przez franczyzobiorcę, sposób ustalania wynagrodzenia franczyzodawcy, opis świadczeń franczyzodawcy, w szczególności wymienienie udostępnianych do korzystania koncepcji lub techniki działalności gospodarczej, rzeczy lub praw a także informację o szacunkowej wartości wydatków lub nakładów niezbędnych do poniesienia przez franczyzobiorcę w celu rozpoczęcia wykonywania umowy franczyzy.

Tak rozumiany dokument informacyjny ma według mnie sens i znaczenie, bo pokazuje kandydatom dojrzałość definicji i zasad Systemu i jego modelu operacyjnego, czego nierzadko, jak wcześniej wskazywałam, franczyzodawcom, szczególnie tym mniejszym, brakuje. Tu ważne byłoby przemyślenie przez Ustawodawcę, jak systemowo rozwijać świadomość dobrej franczyzy, aby przygotować kandydatów do oceny Systemów franczyzowych na podstawie prospektu informacyjnego, aby łatwiej mu było skutecznie porównać propozycje wartości franczyzodawcy dla franczyzobiorcy i wybrać dla siebie najbardziej dopasowaną i odpowiednią franczyzę. I nawet, jeśli dzisiaj franczyzodawcy często

obawiają się pokazania zbyt dużo informacji poufnych w dokumencie informacyjnym, to wydaje się, że im to i tak bardzo nie zaszkodzi. Bo nawet, jeśli ktoś chciałby stworzyć konkurencyjny koncept lub skopiować wybrane rozwiązania, czyli był z konkurencji, to potem jest to i tak kwestia całościowo rozumianego modelu biznesowego i jego realizacji. To kwestia, jak lubię często mówić, „weź i to

zrób”. Prospekt częściowo rozwiązuje problem ogólny, bo kandydaci nie nie wiedza o co pytać, a on ramowo wprowadza ich w pewne minimum wiedzy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl