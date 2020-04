Użytkownicy żappki wspólnie z siecią zebrali 2 mln zł na pomoc szpitalom zakaźnym

Polmos Żyrardów przekazał 28 tys. litrów spirytusu do produkcji środków do dezynfekcji

– W naszą akcję zaangażowało się ponad 170 tysięcy użytkowników, którzy przekazali swoje żappsy na szczytny cel pomocy szpitalom zakaźnym. Jesteśmy dumni, że wspólnie mogliśmy już zebrać ponad 2 miliony złotych i pierwsze środki finansowe zostały przekazane szpitalom. To dowód na to, że tylko działając razem, możemy więcej – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Rozwoju firmy Żabka Polska.

Najczęściej ofiarowywane są cegiełki w wysokości 100 punktów. Blisko połowa wspierających akcję zdecydowała się na przekazanie od 100 do 400 żappsów. Sieć Żabka podwaja każdą przekazaną kwotę w aplikacji mobilnej i zachęca do angażowania się w pomoc szpitalom.

– Środki, które otrzymaliśmy, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego takiego, jak kardiomonitory, respiratory, ECMO oraz sprzęt do wspomagania oddychania u pacjentów zakażonych koronawirusem, których obecnie hospitalizujemy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Dziękujemy za hojność i otwarte serca, odczuwamy wsparcie, które pomaga nam codziennie stawiać czoła nowym wyzwaniom medycznym i logistycznym. Solidarność społeczna jest dziś bardzo ważna – podkreśla Iwona Sołtys, Kierownik Działu Obsługi Pacjenta, CSK MSWiA w Warszawie.

Wojewódzki Szpital w Opolu, jeden z beneficjentów akcji, część otrzymanych środków przeznaczył z kolei na dofinansowanie zakupu wielkogabarytowej myjni przelotowej do dekontaminacji łóżek, szafek przyłóżkowych oraz wózków do transportu pacjentów. Jej użycie pozwala wyeliminować ryzyko przeniesienia zakażenia różnymi patogenami, w tym koronawirusa, którego przeżywalność na tworzywach sztucznych wynosi aż od 2 do 9 dni, na innych pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu.

– W imieniu Szpitala Jednoimiennego Zakaźnego w Puławach bardzo dziękuję Żabka Polska Sp. z o.o. za darowiznę pieniężną w kwocie 120 tys. złotych, którą przekazaliśmy na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla puławskiego szpitala (kardiomonitory, ssaki elektryczne). Dzięki tej darowiźnie będzie również możliwa poprawa infrastruktury i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów epidemiologicznych, stwarzających bezpieczeństwo pracowników i pacjentów Szpitala Jednoimiennego. Bardzo dziękujemy za otwartość i wsparcie finansowe, które pomoże nam w walce z pandemią COVID-19 – mówi Piotr Rybak, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Wszystkie placówki, które otrzymują wsparcie dzięki Żabce i użytkownikom aplikacji żappka, część otrzymanej darowizny wykorzystują na zapewnienie personelowi środków ochrony osobistej, w tym maseczek, rękawic czy kombinezonów i fartuchów.

