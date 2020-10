Violife wegańskie alternatywy dla sera wchodzą do Polski

Polacy chcą ograniczać mięso i inne produkty pochodzenia zwierzęcego, a dieta roślinna coraz częściej postrzegana jest jako smaczna, zdrowa, a także korzystna dla naszej planety.

Na krótko przed wprowadzeniem Violife do szerokiej dystrybucji, Upfield Polska przeprowadził badanie analizujące zmiany nawyków żywieniowych. Okazało się, że kiedy pozostawaliśmy w domach podczas izolacji społecznej w czasie epidemii koronawirusa, chętniej spożywaliśmy produkty pochodzenia roślinnego. Prawie 1/3 badanych (31,6%) przyznała, że podczas społecznego odosobnienia kupowała więcej niż zwykle produktów pochodzenia roślinnego. W tej grupie 24,8% kupiło alternatywę dla sera. Polacy deklarują utrzymanie zdrowszego stylu odżywiania także w przyszłości.

Violife to ulubiona marka wegan, wegetarian i fleksitarian na całym świecie. Równocześnie jej produkty są polecane wszystkim wielbicielom pysznego jedzenia, którzy swoją dietę chcą uzupełnić o produkty pochodzenia roślinnego. Produkty Violife są wolne m.in. od laktozy, glutenu, orzechów, soi i konserwantów, dzięki czemu są odpowiednie także dla osób, u których występują alergie i nietolerancje pokarmowe.

Asortyment Violife to wiele różnych wariantów wegańskich alternatyw dla serów. Produkty marki świetnie sprawdzą się podawane na kanapce lub toście, jako dodatek do makaronu czy zamiennik sera do pizzy. Poszczególne linie Violife składają się z kilku wariantów smakowych.

Na sklepowych półkach w Polsce znajdziemy od teraz:

· wegańskie alternatywy dla sera w plastrach

Warianty: Violife Original / Cheddar / Smoked / Mozzarella

Sugerowana cena detaliczna: 100 g / 6,99 PLN

· wegańskie alternatywy dla sera w blokach

Warianty: Violife Greek White / Original / Mozzarella / Smoked / Epic Mature

Sugerowana cena detaliczna: 200 g / 9,99 PLN

· wegańska alternatywa dla sera tartego

Wariant: Violife Epic Mature

Sugerowana cena detaliczna: 150 g / 9,99 PLN

· wegańskie alternatywy dla serów kremowych

Warianty: Violife Original / Cheddar / Cheddar & Onion / Garlic&Herbs / Herbs

Sugerowana cena detaliczna: 150 g / 9,99 PLN

· wegańska alternatywa dla sera w kawałku

Wariant: Violife Prosociano

Sugerowana cena detaliczna: 150 g / 14,99 PLN

Violife w Biedronce

Produkty marki Violife będą także dostępne od 8 października 2020 r. w sieci sklepów Biedronka. W specjalnej limitowanej ofercie znajdą się następujące warianty:

wegańskie alternatywy dla sera w plastrach 120 g: Violife Original i Cheddar

wegańskie alternatywy dla serów kremowych 150 g: Violife Original i Garlic&Herbs

wegańskie alternatywy dla sera w blokach 200 g: Violife Original i Greek White

Marka Violife powstała w 1990 r. w Grecji. Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa „vios” oznaczającego życie i dobrobyt. Zgodnie z filozofią marki – dieta oparta na roślinach to po prostu lepsze życie.