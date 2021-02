Vollmart: celujemy w miasta liczące min. 50 tys. mieszkańców

Vollmart - nowa marka dyskontów w Polsce. Co na to Walmart?

- Klienci znajdą tam wyselekcjonowane produkty pierwszej potrzeby: artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię gospodarczą oraz artykuły przemysłowe w cenach niższych przynajmniej o 20% niż w innym sklepach - deklaruje sieć.

Firma opisuje, że "hard dyskont Vollmart to propozycja stworzona w oparciu o jeden cel: zapewnienia mieszkańcom prawa do zakupu dobrej jakości towarów w najkorzystniejszych cenach. Jest to możliwe poprzez eliminowanie zbędnych, kosztotwórczych ogniw w drodze produktu na półkę, takich jak: gazetki, spoty reklamowe, drogie wyposażenie sklepu itp. Pomimo tego, że towar sprzedawany jest z palet i opakowań zbiorczych, Vollmart to sieć nowoczesna. Sklep jest jasny, czysty, bezpieczny i skoncentrowany na obsłudze klienta."

– Zaczynamy w Siedlcach, a naszym celem jest zbudowanie sieci korzystnych cenowo i przejrzystych w swoim modelu działania nowoczesnych hard dyskontów. Kolejne sklepy Vollmart powstaną w miastach liczących minimum 50 000 mieszkańców. Następnym etapem będzie ekspansja na rynki zagraniczne. Dzięki temu produkty polskich producentów zyskają szersze rynki zbytu i kanały dotarcia do nowych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszej sytuacji gospodarczej cena to często główny determinator decyzji zakupowych. Stąd przyjęta polityka cenowa jest przez nas ściśle kontrolowana. Jesteśmy przekonani, że klienci poszukujący towarów o najlepszym stosunku jakości do ceny i chcący wydawać pieniądze w sposób rozsądny, docenią naszą propozycję – mówi Wiktor Sawosz, właściciel Vollmart oraz Brand Distribution Group.

Firma podaje, że jej szczególnym zainteresowaniem cieszą się produkty pochodzące od polskich regionalnych i lokalnych dostawców. W Vollmart będzie do 1200 pozycji asortymentowych codziennego zapotrzebowania o sprawdzonej jakości.

Więcej na dlahandlu.pl.