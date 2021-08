W Arkadii rusza sklep charytatywny Sue Ryder

Odzież, obuwie, książki, albumy, płyty z muzyką i filmami, biżuterię, ozdoby, drobne AGD, sprzęt sportowy oraz meble – to wszystko można znaleźć w sklepie charytatywnym Fundacji Sue Ryder, który 19 sierpnia otwiera się w Westfield Arkadia.

W Arkadii rusza sklep charytatywny Sue Ryder, fot. materiały prasowe

To pierwszy taki koncept w Polsce realizowany w galerii handlowej. Artykuły w sklepie będą pochodzić od darczyńców – może nim zostać każdy, a cały dochód ze sprzedaży wesprze potrzebujących – podopiecznych organizacji.

Na klientów czeka miejsce, do którego można przynieść wszystko, z czego ktoś inny może jeszcze skorzystać. Czysta odzież (choć niekoniecznie wyprasowana), buty, wydawnictwa (książkowe, płytowe, filmy), biżuteria, małe AGD, sprzęt i akcesoria sportowe, zabawki czy meble - to wszystko jest mile widziane. Warunki są dwa: każda rzecz musi być kompletna i w dobrym stanie. Fundacja prowadzi akcję #dobreporzadki, w której zachęca do przejrzenia swoich rzeczy i przekazania ich sklepom charytatywnym. Od 19 sierpnia dary przynosić będzie można także do sklepu w Westfield Arkadia, zlokalizowanego na poziomie +1.

Posegregowane przez pracowników rzeczy trafią na półki, a cały zysk ze sprzedaży przekazany zostanie na pomoc potrzebującym, czyli dokładnie tak, jak 70 lat temu zaplanowała Sue Ryder, założycielka Fundacji i inicjatorka sklepów charytatywnych. To szósty taki sklep w Warszawie, ale pierwszy w nowej koncepcji, czyli we współpracy z centrum handlowym. Inauguracja tego modelu w Polsce odbędzie się właśnie w Westfield Arkadia. Na uwagę zasługuje nie tylko jego asortyment, czyli ubrania i wyjątkowe przedmioty z historią, ale i sam wystrój lokalu. Meble, które znajdują się w salonie także pochodzą z recyklingu i dostały niezwykle stylowe, drugie życie.

Niesienie pomocy i ochrona środowiska

– Chcemy ułatwiać niesienie pomocy oraz przyczyniać się do ochrony środowiska – mówi Agnieszka Brzóska, dyrektorka Fundacji Sue Ryder. – Dzięki hojności darczyńców i zakupom naszych klientów możemy pomagać innym i odpowiadać na bieżące potrzeby podopiecznych Fundacji. Pomagamy hospicjom, domom pomocy, tworzymy program wolontaryjny, budujemy Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Idea sklepów charytatywnych ma wielką moc, ale skala naszych działań pomocowych sprawia, że musimy ją stale rozwijać. Otwarcie naszego sklepu w jednym z największych centrów handlowych w Polsce to wielki krok do przodu, który przełoży się na pomoc jeszcze większej grupie potrzebujących – dodaje.

Wszystkie dostępne w sklepach artykuły pochodzą od osób, które ich już nie potrzebują. To bardzo często rzeczy w doskonałym stanie, świetnej jakości. Chętnych by je kupić nie brakuje, zwłaszcza że ceny są przystępne. To nie tylko inicjatywa charytatywna, ale także wsparcie dla środowiska, bo ponowne korzystanie z rzeczy oznacza ograniczanie produkcji nowych oraz mniej wytworzonych odpadów. To circular economy, czyli gospodarka o obiegu zamkniętym – w czystej postaci.

Dzięki temu, że sklep powstał w centrum handlowym idea może trafić do szerokiej grupy odbiorców. Klienci będą mogli zarówno przynosić przedmioty, jak i je kupować, chroniąc środowisko i wspierając działania Fundacji.

– Chętnie angażujemy się w różnorodne przedsięwzięcia wspierające potrzebujących. Działalność charytatywna i ochrona środowiska to bardzo istotne filary strategii Better Places 2030, którą wdrażamy i realizujemy. To, co od lat robi Fundacja Sue Ryder, idealnie się wpisuje w ten plan. Dlatego cieszymy się, że pierwszy tego typu sklep w Polsce w galerii handlowej powstał właśnie u nas – Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Westfield Arkadia.

Fundacja Sue Ryder działa w Polsce od 1956 r. Oficjalnie zarejestrowana została w 1991 r., a od 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działania realizowane są na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i koncentrują się wokół szeroko rozumianych osób zależnych, czyli starszych, niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych.