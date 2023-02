Od 1 lutego br. klienci sieci Auchan w całej Polsce mogą wesprzeć finansowo projekt naukowo-badawczy „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Zbiórka prowadzona jest na rzecz Fundacji UNAWEZA, która zajmuje się wyrównywaniem szans ekonomicznych, społecznych i prawnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Wpłat dokonywać można poprzez aplikację Donateo, wdrożoną do sieci terminali hipermarketów Auchan. Akcja potrwa do 26 marca 2023 r.

W Auchan rusza zbiórka na rzecz Fundacji UNAWEZA i projektu MŁODE GŁOWY

Otwarcie o zdrowiu psychicznym

Fundacja UNAWEZA została założona przez Martynę Wojciechowską, dziennikarkę, podróżniczkę i działaczkę społeczną, w 2019 roku. W październiku ub. roku fundacja rozpoczęła projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który obejmuje największe w Polsce badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do uczniów, rodziców i nauczycieli. Celem projektu jest stworzenie programu profilaktycznego i zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego.

Ogólnopolski projekt MŁODE GŁOWY to pierwszy na taką skalę projekt badawczo – edukacyjny dotyczący zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży. Dzieci często mówią o tym, że bardzo ciężko znoszą presję, oczekiwania czy wyścig po coraz lepsze oceny. To ważne, żeby mogli powiedzieć co czują i czego potrzebują. Czas dać młodym ludziom głos!

Wyniki badań posłużą do opracowania programu profilaktycznego i konkretnych narzędzi dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Do realizacji całego przedsięwzięcia, oprócz zaangażowania, potrzebne są również nakłady finansowe. Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę z Donateo i Auchan. Akcja pomoże nam dotrzeć nie tylko do darczyńców, ale też uświadamiać jak wielka jest potrzeba działań w zakresie zdrowia psychicznego – mówi Martyna Wojciechowska, założycielka i prezeska Zarządu Fundacji UNAWEZA.

Współpraca na rzecz zdrowia psychicznego

Jako Donateo mamy okazję współpracować z organizacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. Obserwujemy, że choć świadomość społeczeństwa na ten temat rośnie, to wciąż mamy do odrobienia poważną lekcję. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć cel zbiórki – klienci Auchan już nie raz udowodnili, że mają wielkie serca – mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

Projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” wspiera Fundacja Polska Bezgotówkowa, która skupia się na upowszechnianiu i promocji obrotu bezgotówkowego wśród Polaków oraz aktywnie działa na rzecz rozwoju systemu mikrodonacji Donateo.

Auchan od lat pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom, między innymi w ramach Fundacji Auchan. Realizujemy także wraz z naszymi klientami liczne akcje charytatywne odpowiadające na różne potrzeby. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym potrzebują okazania wyjątkowej troski i pomocy. W lutym i marcu zapraszamy naszych klientów do wsparcia poprzez Aplikację Donateo Fundacji UNAWEZA i projektu MŁODE GŁOWY. To już kolejna zbiórka mająca na celu zwrócenie uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego. Mocno wierzę, że i tym razem osiągniemy cel i wspólnie uda się zrobić wiele dobrego – mówi Inga Szaniawska, koordynatorka CSR w Auchan Retail Polska.

To już kolejna akcja charytatywna przeprowadzana w hipermarketach Auchan we współpracy z Donateo. Wcześniej beneficjentem zbiórek była Polska Federacja Banków Żywności, Fundacja Happy Kids oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka.

Zbiórka w sieci sklepów Auchan na rzecz Fundacji UNAWEZA rozpoczęła się 1 lutego br. i potrwa do 26 marca 2023 r.

