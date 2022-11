Z danych Biedronki wynika, że najszybciej rośnie popularność borówki amerykańskiej, polskich ziemniaków wczesnych i mandarynki.

W Biedronce wzrosła sprzedaż borówki, ziemniaków i mandarynek. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Biedronka stawia na warzywa i owoce

- Warzywa i owoce są kluczowe dla dobrze zbilansowanej diety. To z pozoru prawda oczywista, którą ciągle warto przypominać, by utrzymywać dobre nawyki żywieniowe. Sieć Biedronka zdaje sprawę z tego, jaką rolę odgrywały te produkty w naszym codziennym żywieniu. Dlatego zachęca różnymi działaniami, by klienci jak najczęściej umieszczali warzywa i owoce swoich koszykach zakupowych - informuje sieć handlowa.

- W 2022 roku wśród najszybciej zyskujących popularność wśród klientów Biedronki owoców i warzyw znajdowały się borówka amerykańska (klienci kupili jej dwukrotnie więcej względem 2021), ziemniaki polskie wczesne (więcej o ponad 50% r/r) oraz mandarynki (30% więcej niż rok temu) - podaje sieć.

Biedronka z akcjami edukacyjnymi

- Biedronka jest podstawowym sklepem dla Polaków, a oni często wybierają warzywa i owoce z naszej oferty. My chcemy ich wzmacniać w dobrych wyborach, za pomocą naszych akcji edukacyjnych i lojalnościowych, a także szkoleń dla pracowników - mówi Łukasz Żmudziński, starszy menedżer ds. jakości produktów świeżych w sieci Biedronka.

