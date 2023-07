Inflacja wyhamowuje, rośnie presja na dostawców, a polski klient jest coraz bardziej wymagający i coraz mocniej analizuje ceny w gazetkach i na paragonie. W dochodzeniu swoich spraw wspiera go UOKiK. To wszystko powoduje, że gazetki cenowe Biedronki, Lidla czy Dino zaczęły przypominać koncert życzeń.

Ostrożny Polak na zakupach szuka okazji z gazetki; fot. shutterstock.com / Grand Warszawski

Gratisy, haczyki, limity... Ujawniamy, jakie mechanizmy stosują te sieci, aby przyciągnąć do siebie konsumentów.

Gazetki to roadmapa dla poszukiwaczy okazji. Przeglądając promocje można jednoznaczenie określić co jest na topie. A od kilku tygodni w broszurach dominuje kilka kategorii. Sprawdziliśmy które.

Ostatnio Biedronka zapoczątkowała nowy trend w obniżkach. Postawiła na stałe obniżenie cen regularnych 60 produktów.

Jaka będzie inflacja żywnościowa w II półroczu 2023 r.?

Dino, Lidl i Biedronka kuszą Polaków. Sieci szaleją z cenami

Polacy masowo zwrócili się do promocji, w niektórych województwach interesuje się nimi blisko 90 proc. badanych. Najczęściej gazetek sieci handlowych szukają mieszkańcy małych miasteczek - podawała niedawno "Rzeczpospolita".

Lidl i Biedronka wydają swoje gazetki dwa razy w tygodniu, Dino - raz na 7 dni. Jakie mechanizmy stosują te sieci, aby przyciągnąć do siebie konsumentów - jak najwięcej i jak najczęściej?

Gratisy, haczyki, limity. Jak działają promocje w sieciach handlowych?

Jest kilka prostych mechanizmów, na których oparte są promocje w gazetkach handlowych. Po pierwsze to tzw. warunki albo haczyki. Przykład? W najnowszej gazetce Lidla mamy masło Mlekovity po 3,33 zł. Jednak taka cena ukaże się na paragonie pod warunkiem zakupu 3 opakowań, w innym przypadku jedna kostka będzie kosztować ponad 6 zł. Innym pomysłem jest zaznaczenie, że promocyjna cena będzie obowiązywać jeśli na paragonie znajdą się także inne produkty za określoną kwotę. Znanymi hasłami są także np. "2 w cenie 1" lub "drugi, tańszy produkt X% taniej".

Kolejnym mechanizmem są również limity. Czyli np. w nowej gazetce Biedronki cena oleju Kujawskiego 2l to 14,49 zł, ale limit dzienny na kartę Moja Biedronka to 3 butelki. Ma to m.in. zapobiec masowemu wykupowaniu produktów i odsprzedawaniu np. na bazarach.

Znany jest również mechanizm "gratis". Tak działają słynne promocje na piwo, które modne są w ostatnim czasie. Jest np. 12+12 gratis, czyli rabat w wysokości ceny 12 najtańszych butelek zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane promocyjnie butelki. I tu też najczęściej obowiązują limity.

Jeszcze inną "okazją" dla poszukujących promocji są promocje jednodniowe, czyli bardzo atrakcyjna cena wybranego produktu, która obowiązuje tylko w wybrany dzień.

Tajniki sieci handlowych i ich akcji promocyjnych

Nowy rozdział w promocjach sieci rozpoczął także biedronkowy shakeomat, czyli jedna z możliwości do wykorzystania w aplikacji mobilnej. Umożliwia korzystanie ze specjalnych, indywidualnych ofert, proponowanych klientom w konkretnym punkcie. Klienci Biedronki znaleźli na to sposób. Na Facebooku można znaleźć grupy, których uczestnicy wymieniają się promocjami, co jeszcze podbiło popularność tej funkcji.

I dlatego w podobną akcję wszedł Lidl. 1 czerwca wystartował z akcją dla użytkowników aplikacji Lidl Plus – Karuzela Okazji. Skanując aplikację podczas zakupów w sklepach Lidl Polska, klienci mają dostęp do dodatkowych superrabatów za zakupy.

Gazetka Dino, Biedronki i Lidla. Kto sprzedaje najtańsze mleko?

Gazetki to roadmapa dla poszukiwaczy okazji. Przeglądając promocje można jednoznaczenie określić co jest na topie. A od kilku tygodni w broszurach dominuje kilka kategorii.

Nabiał to zdecydowany lider obniżek cen. Nie ma się co dziwić - ceny mleka w skupach idą w dół z miesiąca na miesiąc i od dawna słychać o kłopotach w branży. To musiało przełożyć się na cenniki. Jak to wygląda na promocji?

W najnowszej gazetce Biedronki obowiązującej od 13 do 15 lipca mamy ser w plastrach marki własnej w cenie 9,85 zł za 500g (limit dzienny to 2 opakowania) oraz mleko Wypasione Mlekovity 3,2% 1l za 2,75 zł przy zakupie 6 opakowań (limit to 12 op.).

W Lidlu kilogram sera w plastrach w gazetce to 19,99 zł a 1 litr mleka MU! 3,2% - 2,49 zł przy zakupie 6 opakowań i z limitem dziennym 12 kartonów.

W Dino taniej można kupić mleko UHT Wypasione 3,2% 1l za 3,19 zł przy zakupie 6 sztuk. Przeceniono także sery sprzedawane w ladzie na wagę. Ser Królewski z Kolna kosztuje 25,99 zł/kg, a ser Serenada Salami - 29,99 zł/kg.

Tania kawusia tylko z dyskontu. Ceny kawy w Dino, Lidlu i Biedronce

Kawa to kolejny produkt, którego ceny idą mocno w dół w ostatnich miesiącach. Wszystkie sieci się tym chwalą.

W Biedronce wszystkie kawy marki własnej są dostępne w promocji "drugi tańszy produkt 50% taniej". Limit to 4 produkty (max 2 z rabatem) na kartę Moja Biedronka.

W najnowszej gazetce Lidla mamy podobną promocję. Wszystkie kawy rozpuszczalne (markowe i private labels) są dostępna z 50-proc. zniżką na drugi, tańszy produkt. Limit to również 4 opakowania na paragon. Dodatkowo sieć informowała ostatnio, że do stałej oferty wróciła marka Jacobs Kronung.

Dino wystawia kilka rodzajów kaw w gazetkowej promocji. Taniej można kupić kawę rozpuszczalną Frappe GBS 150 g (26,99 zł), kawę rozpuszczalną Crema Rio de Brass 160g (14,99 zł), kawę mieloną Tchibo Family 250g (10,99 zł) oraz kawę ziarnistą MK Cafe (47,99 zł za 1 kg).

Wojna cenowa Biedronki, Lidla i Dino. Ceny piwa kuszą Polaków

Tych porównań promocji można pokazać całkiem sporo. Oto jakie "bliźniacze" promocje oferują sieci:

- Kiełbasa śląska. Biedronka ma promocję "1+1 gratis", Lidl ofertę 0,99 zł za 100g, a Dino - 24,99 zł/kg.

- Wody butelkowane. W Biedronce Żywiec Zdrój jest w promocji po 1,89 zł przy zakupie 12 butelek, w Lidlu - wszystkie wody marki własnej Saguaro można kupić 35% taniej przy zakupie 12 butelek. W gazetce Dino woda źródlana Primavera 1 l kosztuje 1,19 zł przy zakupie 12 sztuk, a woda mineralna Rodowita 1,5l kosztuje 1,49 zł przy zakupie 6 szt.

- Piwo - gratis i nie tylko. To "najsłynniejsze" promocje sieci i wzbudzające największe emocje. W ostatniej gazetce chyba najbardziej "zaszalał" Lidl oferując cenę 2,50 za Żubra w puszce przy zakupie dwóch 6-paków czy 40-proc. rabat na wszystkie piwa Desperados przy zakupie 6 butelek. Biedronka ma tymczasem stałą promocję 18+2 gratis na piwa w butelkach zwrotnych, a Dino w ofercie typu "gratis" ma piwo Browarne Pils w butelce 500 ml "15+5 gratis". W takiej promocji za jedną butelkę klient zapłaci 2,59 zł przy zakupie 20 butelek.

Co jeszcze jest chętne przeceniane przez sieci? Mięso (głównie drób), oleje, lody, napoje typu cola, sezonowe owoce i warzywa.

Ostatnio Biedronka zapoczątkowała nowy trend w obniżkach. Postawiła na stałe obniżenie cen regularnych 60 produktów. I jak zapewnia klienci mogą kupić jeszcze taniej podstawowe artykuły, m.in. sery, mąki, kasze, makarony i bakalie. Czy tym tropem pójdą pozostali?

Klient awanturujący się... Nowy sposób robienia zakupów

Naszpikowane okazjami gazetki sieci to odpowiedź na trendy konsumenckie.

Polscy klienci coraz częściej robią zakupy z telefonem w ręku i szukają niższych cen w gazetce promocyjnej czy aplikacji. Ponadto coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których klienci analizują paragon i awanturują się, że cena nie jest tożsama z tą w gazetce - informował niedawno businessinsider.com.pl.

UOKiK - kary dla Biedronki

Tu konsumentów wspiera np. UOKiK, który ostatnio mocno kontroluje sieci, co widać na przykładzie Biedronki.

Jak informowaliśmy w czerwcu, Sąd Apelacyjny oddalił apelację właściciela Biedronki, spółki Jeronimo Martins Polska, w sprawie decyzji UOKiK dotyczące nieprawidłowego uwidaczniania cen w sklepach sieci. Utrzymał karę dla spółki w wysokości 115 mln zł.

Kilka dni wcześniej prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył karę ponad 160 mln zł na Jeronimo Martins Polska. Spółka wprowadzała konsumentów w błąd odnośnie warunków, korzyści i dostępności regulaminu akcji pt. Tarcza Biedronki antyinflacyjna.

Teraz z kolei Urząd wyjaśnia, czy zgodna z prawem jest sytuacja, w której klienci otrzymują zamiast gotówki vouchery także w przypadku błędnie naliczonej przez kasjera ilości zakupionego towaru.

Inflacja żywnościowa w drugiej połowie 2023 roku

Patrząc na ceny w gazetkach zastanawiające jest czy "okazje" zmienią się w stały trend zniżkowy na półkach. W piątek 14 lipca Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku.

Tymczasem z szybkiego szacunku GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły rdr o 11,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się. Ceny w kategorii "Żywność i napoje bezalkoholowe" wzrosły o 17,8 proc. rdr oraz spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym. "To spadek pierwszy raz od dwóch lat" - podawali analitycy Banku Pekao SA.

Jak dodali finansiści z mBanku, "przyjemnie patrzeć na to co zaczyna się dziać w cenach żywności i napojów bezalkoholowych".

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl