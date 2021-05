W Biedronce z voucherem zakupy tańsze o połowę

Biedronka w maju przygotowała nową akcję „Oszczędzaj połowę” dla posiadaczy karty Moja Biedronka.

W każdym tygodniu pojawi się aż 6 produktów lub kategorii, przy których zakupie klienci otrzymają voucher 50% rabatu na kolejne zakupy.

Akcja startuje 4 maja i potrwa do końca miesiąca.

Aktywnych użytkowników karty Moja Biedronka jest już ponad 10 milionów. Od lutego do końca kwietnia br. w voucherowych promocjach sieci kupujący z tą kartą mogli zaoszczędzić aż 80 mln zł.

4 maja Biedronka wprowadza nową akcję. Na początku (we wtorek 4 maja i środę 5 maja) o połowę taniej będzie można kupić wszystkie pakowane parówki, wszystkie świeże pomidory i żele pod prysznic Dove.



- Przeanalizowaliśmy poprzednie odsłony akcji z voucherami i jasno wynikało z nich, że kupujący bardzo doceniają tego typu promocje. Niskie ceny, komfortowa forma promocji i przejrzyste zasady sprawiły, że z akcji skorzystały miliony Polaków. Wśród klientów przyjęła się też sama nazwa „voucher”. Nie zastanawialiśmy się zatem długo nad wprowadzeniem kolejnej akcji, w końcu Biedronka i niskie ceny od zawsze idą w parze - mówi Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Promocja dotyczy posiadaczy karty Moja Biedronka od 4 do 31 maja br. W każdym tygodniu w sklepach sieci pojawi się sześć nowych ofert z innymi produktami objętymi promocją. Od poniedziałku do środy trzy oferty oraz od czwartku do soboty trzy kolejne. W zamian za zakup określonych produktów objętych w danym dniu promocją, klienci otrzymają równy połowie ich wartości. Rabat przyznawany będzie w formie vouchera do wykorzystania na zakupy. Vouchery należy zrealizować w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, okazując przy kasie kartę Moja Biedronka i oczywiście voucher.

Vouchery mogą być wydane przy zakupach co najmniej o 1 zł wyższych niż wartość vouchera i na inne produkty niż będące w danym dniu w promocji „Oszczędzaj połowę” . Na zakup wybranych produktów lub asortymentu w dniu promocji będą obowiązywały określone limity ilościowe i czasowe. Informacja o tym pojawi się na plakatach w sklepach. Oferta obowiązuje od 4 do 31 maja. Więcej szczegółów promocji i wyłączenia znajdują się na stronie moja.biedronka.pl