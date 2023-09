W obowiązującej od poniedziałku 25 września gazetce z promocjami w Biedronce można znaleźć szereg towarów w ofertach typu gratis. Wśród nich jest znana marka piwa w ofercie 4+2 gratis.

W Biedronce można znaleźć szereg towarów w ofertach typu gratis; fot. shutterstock/Karolis Kavolelis

Jednodniowe promocje w Biedronce "1+1 gratis"

W ramach jednodniowych promocji "1+1 gratis" w poniedziałek będzie dostępny krem z orzeszków ziemnych 500g marki własnej Go Vege (limit to 2 słoiki), we wtorek - olej słonecznikowy Wyborny 1l (limit - 4 butelki), a środę - pięciopak wafelków Knoppers 5x25g (limit dzienny - 10 opakowań).

Zaczęło się w Biedronce. Obowiązuje "limit dzienny"

Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo dostępna jest za 11,99 zł/kg. Limit dzienny to 6 kg na kartę Moja Biedronka. Oferta obowiązuje w sklepach bez lady mięsnej. Masło Polskie Mlekovita 200 g to wydatek rzędu 3,49 zł pod warunkiem zakupu 3 kostek. Limit dzienny - 3 opakowania.

Parówki z szynki Kraina Wędlin 250g kosztują 3,69 zł przy zakupie dwóch opakowań. Limit to 6 sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.

Wszystkie pizze Donatello dostępne są w ofercie "drugi, tańszy produkt 50% taniej", podobnie jak wszystkie produkty marki Pudliszki. Wszystkie herbaty Lipton klienci zakupią w ofercie "drugi, tańszy produkt 60% taniej".

Znów to zrobili. Piwo gratis w Biedronce

Wszystkie piwa Desperados 400-580 ml dostępne są w ofercie "4+2 gratis". Limit dzienny to 24 butelki, czyli max 8 gratis. Dodatkowo piwo Żbur w butelce zwrotnej 500 mln można kupić w ofercie "18+2 gratis". To oznacza, że przy zakupie 20 butelek jedna kosztuje tylko 2,24 zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl