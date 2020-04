W Biedronkach pojawiły się mobilne kasy

Od 1 kwietnia do sklepu może wejść trzy razy tyle osób, ile jest kas, dlatego do sklepów z logo Biedronka wjechały kasy mobilne. Internet obiegły zdjęcia maila pracownika z instrukcjami, że kasy nie mają być używane, a nawet podłączone do prądu. Sieć odpiera zarzuty, że kasy będą podłączone najpóźniej do 6 kwietnia - informuje Wirtualna Polska.