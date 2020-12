W Black Friday 50 proc. internautów płaciło BLIKiem

Tegoroczny Black Friday był wyjątkowy ze względu na panującą pandemię, która skłoniła wiele sklepów, zarówno online jak i stacjonarnych, do wprowadzenia przecen już na kilka tygodni przed weekendem wyprzedaży.

Według danych Tpay, Polacy często decydowali się na zakupy w okresie 27-30 listopada. Jednak Black Friday przyciągnął o 49% więcej klientów niż Cyber Monday. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się trzy branże, które odnotowały następujące wzrosty w średniej wartości koszyka: Moda i akcesoria +26%, Zdrowie i uroda +10,3% oraz AGD/RTV i elektronika +4,8%. Średnia wartość koszyka z uwzględnieniem wszystkich metod płatności wzrosła o 10% w stosunku do koszyka z całego listopada. Największe zmiany w wartości zakupów były zauważalne w Modzie i akcesoriach, gdzie transakcje BLIK-iem wzrosły o 9%, kartą o 21% i PBL o 11%.

27 listopada br. odnotowano również największą liczbę transakcji online. Średnio wskaźnik ten wzrósł o 211% w stosunku do pozostałych dni listopada, gdzie AGD/RTV i elektronika to +205%, Zdrowie i uroda +278%, a w Moda i akcesoria +280%.

Rozwój e-commerce, ale również pandemia, skłoniły Polaków do zakupów online. Konsumenci najczęściej dokonywali transakcji BLIKIEM, PBL i kartą, które stanowiły odpowiednio w Elektronice i RTV/AGD: 50%, 35% i 15%, w Modzie i akcesoriach: 56%, 36% i 8%, a w Zdrowiu i urodzie: 54%, 39% i 7%.

- Zainteresowanie Black Friday konsekwentnie wzrasta i cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród Polaków. Choć najbardziej oblegane branże, czyli elektronika, moda i uroda, nie ulegają zmianie od kilku lat, to wybór metod płatności przechodzi transformację. W tym roku BLIK był najpopularniejszą metodą płatności, szczególnie w branży Moda i akcesoria, gdzie stanowił 55% wszystkich transakcji, choć PBL nadal był pierwszym wyborem kupujących w Zdrowiu i urodzie. W branży AGD/RTV i elektronice również dominował BLIK, który stanowił 50% transakcji - mówi Paweł Działak, CEO operatora płatności Tpay.

Wyniki Black Friday pokazały że BLIK zyskuje coraz większy udział - również w transakcjach o większej wartości. To potwierdza, że pełni ważną rolę w rozwoju polskiego e-commerce, z unikalnym na światową skalę rozwiązaniem. Na tę metodę płatności zdecydowała się połowa klientów podczas piątkowych e-wyprzedaży, 35% wybrało płatność Pay-By-Link (PBL) często określanym też jako e-transfer. Trzecią najpopularniejszą metoda płatności była karta płatnicza, która stanowiła 35,5% wszystkich transakcji.

Tpay to operator płatności dla branży e-commerce, usług internetowych i mobilnych, wdrażający najpopularniejsze metody płatności, takie jak BLIK, Google Pay, Masterpass czy Visa Checkout. To marka z 10-letnią historią, należąca do Krajowego Operatora Płatności S.A., działająca pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji.