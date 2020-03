W. Brytania chce, by Amazon dostarczał testy na Covid-19 do specjalistów

Ten niespotykany ruch początkowo miałby zapewnić dostępność testów na potrzeby szpitali, pracowników służby zdrowia oraz pomocy społecznej. Następnie tym samym kanałem można będzie dostarczyć testy dla ogółu społeczeństwa - wskazał dziennik, cytując dwóch informatorów w strukturach brytyjskiej służby zdrowia.

Pracownicy krajowej służby zdrowia podnosili głosy, że bez dostępnych dla nich testów nie wiedzą, czy stali się nosicielami koronawirusa SARS-CoV-2. Mogą więc rozsiewać chorobę jeszcze przed pojawieniem się wyraźnych objawów. Pod petycją o zwiększenie liczby testów przeprowadzanych wśród pracowników służby zdrowia podpisało się ponad milion osób.

Władze prowadzą rozmowy nad propozycją, by testy na koronawirusa mogły być zamawiane przez platformę Amazona, a następnie przekazywane przez kurierów firmy do prywatnej firmy diagnostycznej - wskazał jedne z informatorów "FT". Wyniki miałyby być przekazane następnie do rządowej agencji Public Health England oraz do osoby, której dotyczył test.

Inne źródło gazety podało, że na rozmowy i przedstawienie propozycji współpracy w tym zakresie zaproszono oprócz Amazona szereg innych firm.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała, że testowanie jest kluczowym elementem strategii walki z pandemią. WHO rekomenduje, by państwa "testowały, testowały i jeszcze raz testowały" jak najszerszą grupę osób, by szybko oddzielić zainfekowanych i wykryć osoby, z którymi mogli mieć kontakt.

Rząd premiera Borisa Johnsona rozważa, czy firmy mogłyby opracować nowy, "przełomowy" test na obecność przeciwciał. Miałby on wskazywać, czy testowana osoba była zarażona koronawirusem SARS-CoV-2 w przeszłości i uodporniła się na niego. Tego rodzaju test również mógłby być dystrybuowany przez Amazona lub inną firmę - dodało "FT".

Cytowani przez londyńską gazetę eksperci w dziedzinie zdrowia potwierdzili, że tego typu test, o ile byłby w pełni wiarygodny, mógłby być przełomem w walce z epidemią. Istnieją jednak obawy co do czasu, jaki zajmie jego opracowanie.

Przedstawiciel brytyjskiego rządu Robert Jenrick przekazał, że władze są bliskie uzyskania "milionów testów", które mają być udostępnione w nadchodzących tygodniach.

W Wielkiej Brytanii wykonuje się obecnie do 5 tys. testów na Covid-19 dziennie. Liczba ta ma w tym tygodniu wzrosnąć do 10 tys. dziennie, w przeciągu czterech tygodni do 25 tys. dziennie, a docelowo do 250 tys. dziennie - informowali przedstawiciele służby zdrowia.