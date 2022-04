W CH Port Łódź otwarto Butik Pełen Dobra

Butik Pełen Dobra – pod taką nazwą w centrum handlowym Port Łódź otworzyło się miejsce na mapie Łodzi stworzone z myślą o osobach potrzebujących, szczególnie Ukraińcach, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju.

Data: 22-04-2022, 14:24

W CH Port Łódź otwarto Butik Pełen Dobra /fot. mat.pras

W punkcie znaleźć można ubrania, bieliznę i obuwie. Wszystko jest tu zorganizowane jak w sklepie, z jedną różnicą – produkty dostępne są bezpłatnie. Butik Pełen Dobra to pierwsza tego typu inicjatywa w centrum handlowym podjęta przez Centrum Służby Rodzinie, Port Łódź i sklep IKEA. Operatorem odzieżowym jest Humana SecondHand Poland. Pierwszego dnia funkcjonowania butiku z pomocy skorzystało blisko 400 osób, wydanych zostało też ponad 1 700 sztuk ubrań i akcesoriów.

Specjaliści z Ikea

Butik Pełen Dobra to przestrzeń 180 mkw. zlokalizowana w Porcie Łódź, której aranżacją zajęli się specjaliści z łódzkiego sklepu Ikea. Butik wyposażony został w wieszaki, półki na buty, kosze, lustra i wygodne przymierzalnie. Dodatkowo zorganizowany został tu kącik dla dzieci by rodzice spokojnie mogli wybrać ubrania dla siebie i swoich pociech. Za asortyment butiku odpowiada Humana – operator, który potrzebną odzież, buty czy bieliznę sprowadza ze Szwecji, Norwegii, Niemiec, ale także z Polski. Obsługa butiku nie jest przypadkowa – cały personel to osoby z Ukrainy, które po wybuchu wojny w ich kraju trafiły do Polski i doskonale wiedzą, jak ważna dla odwiedzających butik jest pomoc rzeczowa, zrozumienie i życzliwe podejście. Butik Pełen Dobra odwiedzać będą też wolontariusze, którzy w razie potrzeby udzielą wsparcia psychologicznego i pomogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

- Gdy tworzyliśmy Butik Pełen Dobra przyświecała nam jedna kluczowa idea – pomagając, dbajmy też o poczucie godności i sprawczości. Chcieliśmy przekazać osobom potrzebującym komfortową i pięknie wyposażoną przestrzeń w naszym Centrum, gdzie będą oni mogli wybrać ubrania i akcesoria, dokładnie te, których potrzebują i w których dobrze się czują – mówi Maria Szwed, kierownik ds. kontaktów z lokalną społecznością w Porcie Łódź.

Warunki uzyskania pomocy

Aby móc skorzystać z pomocy należy wcześniej zgłosić się do łódzkiego Centrum Służby Rodzinie, gdzie na potrzeby inicjatywy wydawane są specjalne Karty Pełne Dobra, wyglądające jak typowe karty lojalnościowe, upoważniające do otrzymania wsparcia. Weryfikacja osób potrzebujących pomocy prowadzona jest na podstawie dokumentów tożsamości, również tych zagranicznych.

- Wprowadziliśmy system kart po to by dać narzędzie, z którego każdy potrzebujący będzie mógł korzystać zgodnie z własnymi potrzebami, regularnie odwiedzając Butik Pełen Dobra. Karta zakładana jest dla całej rodziny i stanowi nasz „środek płatniczy”. Walutą jednak jest tu uśmiech – mówi Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie. - Butik Pełen Dobra wystartował niosąc pomoc osobom uciekających przed wojną, które znalazły schronienie w naszym mieście, ale rozszerzamy jego działalność na wszystkich potrzebujących w regionie – dodaje.

To nie pierwsza inicjatywa Port Łódź i Ikea

Port Łódź i sklep Ikea już wcześniej współpracował z Centrum Służby Rodzinie. W ubiegłym roku wsparcie uzyskały panie z Domu Samotnej Matki, który także pozostaje pod opieką Centrum.