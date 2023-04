Handel

W co drugim sklepie Lidla będzie dostępna prasa

Do końca drugiego kwartału standy z prasą pojawią w co drugim sklepie Lidla. Tam, gdzie są już dostępne, wystawiane jest do sprzedaży do 100 tytułów.

Niedługo prasa będzie dostępna w co drugim sklepie Lidla, fot. shutterstock