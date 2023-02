W co zainwestuje Orlen w 2023? Grupa Orlen planuje na 2023 r. nakłady inwestycyjne w wysokości 36,2 mld zł, najwięcej - ok. 9 mld zł w segmencie rafineryjnym.

W co zainwestuje Orlen w 2023 roku? fot. PTWP

W co zainwestuje Orlen w 2023?

Zgodnie z opublikowanymi danymi, 10 mld ma zostać przeznaczone na utrzymanie, a pozostałe 26,2 mld zł na rozwój. W 2022 r. nakłady inwestycyjnego Grupy Orlen wyniosły 19,6 mld zł. Jak podkreślił na konferencji wynikowej za IV kwartał członek zarządu Grupy Orlen ds. korporacyjnych Armen Artwich, wzrost nakładów w br. wynika m.in. z wejścia w fazę realizacji kluczowych projektów, 70 proc. z nich będzie wydane w Polsce.

Nakłady inwestycyjne segmentu rafineryjnego w wysokości 9 mld zł mają zostać przeznaczone na budowy: instalacji hydrokrakingu w Możejkach, bioetanolu 2. generacji przez Orlen Południe, instalacji visbreakingu i HVO w Płocku, hydrokrakingowego bloku olejowego i morskiego terminala przeładunkowego produktów ropopochodnych na Martwej Wiśle w Gdańsku.

Orlen zainwestuje w produkcję nawozów

Nakłady w segmencie petrochemii mają wynieść 6,5 mld zł, przede wszystkim na rozbudowę zdolności produkcyjnych olefin w Płocku i nawozów w zakładach Anwil.

Nakłady w segmencie energetyki mają sięgnąć 7 mld zł, trafią przede wszystkim na modernizację aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców Grupy Energa, budowę bloków gazowych w Ostrołęce i Grudziądzu, budowę farm fotowoltaicznych oraz morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Orlen o sytuacji na rynku ropy

Orlen w 2023 r. oczekuje spadku średnich cen ropy do poziomu 85-95 dol. za baryłkę, oraz spadku marż rafineryjnych do poziomu ok. 11 dol. za baryłkę. W ocenie spółki, w ciągu kolejnych kwartałów na rynki paliw powróci równowaga, do której przyczyni się spowolnienie aktywności gospodarczej w skali globalnej oraz stopniowy wzrost podaży paliw z sukcesywnie oddawanych do użytku nowych rafinerii w USA, w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Prognozy spółki mówią też o spadku dyferencjału do poziomu 5 dol. na baryłce z powodu ograniczenia udziału rosyjskiej ropy REBCO w przerobie całej Grupy, spadku cen gazu do poziomu ok. 200 zł za MWh. Orlen zastrzega, że ceny gazu w najbliższych kwartałach będą uzależnione od pogody oraz ryzyk geopolitycznych. Grupa oczekuje też spadku cen energii elektrycznej do poziomu ok. 450 zł za MWh.

Zgodnie z opublikowanymi w piątek danymi, Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 278,5 mld zł, EBITDA LIFO na poziomie 38,7 mld zł i zysk netto w wysokości 21,5 mld zł. Wyniki oczyszczono o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu Grupy LOTOS i PGNiG.

