W czasie pandemii sklepy wydały więcej gazetek z promocjami

W trakcie pandemii średnia ilość gazetek poszła w górę o prawie 13%. Jak komentuje Yves Frerot, prezes Hiper-Com Poland i członek kapituły Programu AdRetail Inspirio, sieci silnie sygnalizowały swoją obecność na rynku. Chciały pokazywać nie tylko produkty pierwszej potrzeby, ale też szerszy asortyment. Z kolei Maciej Tygielski, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w Grupie AdRetail oraz wiceprzewodniczący kapituły AdRI, zaznacza, że niektóre sieci wyraźnie zredukowały nakłady. Średnia to efekt mocno spolaryzowanych wyników poszczególnych graczy.

– Trudno uwierzyć w to, żeby sieci nagle zechciały wydawać więcej papierowych gazetek. Porównując wyniki z lat 2018-2019, widać, że liczba publikacji spadła o 9,4%. I to do tej pory była stała tendencja. Natomiast uważam, że już w czerwcu lub najpóźniej na początku lipca br. znowu powróci znany nam ogólny trend spadkowy – mówi Karol Kamiński, dyrektor zarządzający w Grupie AdRetail i przewodniczący kapituły.

Największy wzrost liczby papierowych gazetek było widać w dyskontach – o 57,8%. W sieciach typu cash&carry wyniósł on 34,6%, a w sklepach związanych z kulturą i rozrywką – 33,3%. Z kolei najmocniejszy spadek zanotowały sklepy RTV i AGD – o 26,3%. Drogerie i apteki zmniejszyły ilość publikacji o 3,9%, a hipermarkety – o 1,8%.

– Dyskonty i sieci cash&carry wykorzystały to, że Polacy chętniej robili zakupy w mniejszych placówkach. Wszak cash&carry je zaopatrują. Ponadto są dobrym formatem do robienia zapasów – tłumaczy dr Maria Andrzej Faliński, członek kapituły.

Z kolei ilość stron zmniejszyła się w publikacjach promocyjnych o 7,3%. Karol Kamiński stwierdza, że to właściwie spory spadek. Był ponad 2 razy większy niż wynika to z porównania danych z lat 2018-2019, gdzie wówczas oscylował w granicach 3,5%. Maciej Tygielski wiąże ten spadek z postępującą optymalizacją kosztową. Daje ona wyraźne oszczędności sieciom handlowym.

– Oszczędność jest jedną z przyczyn spadku tego wskaźnika. Inną może być zmiana strategii sieci. Część z nich publikuje większą ilość gazetek tematycznych, które zazwyczaj mają mniej stron – dodaje Yves Frerot.

Największy spadek ilości stron zaliczyły hipermarkety – o 14,9%. W sieciach convenience wyniósł on 12,6%, a w dyskontach – 10,2%. Z kolei największe wzrosty zanotowano w sklepach typu DiY – o 13,5%. W supermarketach i w sklepach z art. dla dzieci bilans wyszedł na zero.