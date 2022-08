W Częstochowie powstał nowy park handlowy

Autor: AK

Data: 19-08-2022, 12:49

DOR Group zakończył budowę nowego parku handlowego w Częstochowie. Pierwsze sklepy w Aniołów Parku otworzą się w przyszłym tygodniu.

Wizualizacja parku handlowego Aniołów Park/ fot. mat. prasowe

Aniołów Park (nazwa pochodzi od dzielnicy Aniołów) powstał w miejscu byłego największego hipermarketu Tesco w Europie, przy ul. Drogowców w Częstochowie. Budynek dwa lata temu kupiła firma DOR Group, zrewitalizowała i przekształciła w nowoczesny park handlowy.

Aniołów Park w Częstochowie

Park zajmuje powierzchnię 65 tys. mkw., a sama część handlowa ok. 18 tys. mkw. Głównym najemcą obiektu jest Carrefour, który wynajął tu aż 8 tys. mkw. Będzie to jeden z nielicznych sklepów wielkopowierzchniowych w Częstochowie. Carrefour zaprasza na zakupy już od 24 sierpnia.

W Aniołów Park znajdą się również sklepy: Sinsay, Pepco, TEDi, Dealz, Rossmann, JYSK, Jula, Maxi Zoo, Verona, Media Expert, Inmedio, a także salon Orange. Większość z nich rozpocznie działalność w przyszłym tygodniu. Natomiast uroczyste otwarcie parku jest zaplanowane na 23 września. DOR Group oraz najemcy parku zapowiadają na tę okazję mnóstwo atrakcji i ciekawe promocje.

- Aniołów Park to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w Częstochowie. DOR Group przejął znane i popularne miejsce zakupów, które służyło mieszkańcom miasta 20 lat i stworzył tu kompletnie nowe centrum usługowo-zakupowe na mapie miasta. Staraliśmy się tak dobrać najemców, aby ich oferta zaspokoiła różnorodne potrzeby klientów, a każda wizyta w parku była ciekawym i dobrym doświadczeniem. Aniołów Park to idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić jakościowe zakupy w komfortowych warunkach i za rozsądną cenę – mówi Michał Malecki, Head of Leasing w strukturach CREAM Property Advisors, firmy która odpowiada za komercjalizację obiektu.

Aniołów Park będzie rozbudowywany

Klienci sklepów i punktów usługowych mogą korzystać z parkingu na około 600 miejsc postojowych. Uzupełnieniem oferty Aniołów Parku jest znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie stacja benzynowa MOYA oraz myjnia samochodowa.

DOR Group ma w planach dalszą rozbudowę parku handlowego w Częstochowie o 3 000 mkw. Realizacja drugiego etapu rozpocznie się w pierwszej połowie 2023 roku.