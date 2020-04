Po Wielkanocy Polacy ograniczyli zakupy. Wartość koszyka spadła m.in. przez lody i piwo (badanie)

ZAKUPY POLAKÓW W TYGODNIU 16. (13-19.04.2020)

Wartość sprzedaży koszyka rok do roku spadła -39%, a w t16. vs t15. 2020 o -32%. Wartość sprzedaży online w t16. vs t15. 2020 spadła -12%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in. : popcorn +48%, mrożona pizza +43%, jabłka +27%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: kosmetyki do makijażu -83%, lody -24%, piwo -13%.

- Wg danych Nielsena w tygodniu po Wielkanocy wartość sprzedaży koszyka rok do roku spadła o -39% rok i była to najniższa wartość od początku 2020 r. Jednak po przedświątecznych szczytach takie spadki są zjawiskiem naturalnym, a należy również pamiętać, że na tydzień 16. 2019 przypadła Wielkanoc – mówi Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.

- Do spadku wartości sprzedaży koszyka monitorowanego przez Nielsena przyczyniły się kategorie, z których konsumenci rezygnują najczęściej od początku pandemii: kosmetyki do makijażu oraz produkty impulsowe: lody i piwo. Co ciekawe w innych krajach, np. we Włoszech te ostatnie odnotowują wzrosty jako “comfort food”, czyli produkty kupowane na poprawę nastroju - dodaje.

- Najwyraźniej w Polsce ich rolę pełni m.in. pizza mrożona i popcorn, czyli szybkie przekąski, mogą towarzyszyć nam częściej również w związku ze zwiększoną konsumpcją mediów. Nielsen Media podaje, że w kwietniu br. Polacy spędzali przed telewizorami średnio ponad 5 godz./dobę, czyli ok. godz. więcej niż rok wcześniej. Staramy się jednak dbać również o zbilansowaną dietę. Kupujemy m.in. zdecydowanie więcej jabłek, co z kolei potwierdza trendy związane z poszukiwaniem produktów lokalnych, wspierających zdrowie i sprzedawanych w dużych opakowaniach – mówi też Ewa Rybołowicz.

Dane sprzedażowe dotyczące wartości sprzedaży na podstawie Panelu Handlu Detalicznego Nielsen (suma sieci współpracujących).