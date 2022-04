W Elblągu łoś spacerował przy centrum handlowym

Dwuletni łoś spacerował we wtorek po dachu galerii handlowej w Elblągu. Ok. 400-kilogramowe zwierzę musiało przywędrować do śródmieścia w nocy, później zostało dostrzeżone przez mieszkańców miasta. Łoś został uśpiony przez weterynarza, po czym przewieziono go do ośrodka dla zwierząt.

Autor: PAP

Data: 26-04-2022, 18:52

W Elblągu łoś spacerował przy centrum handlowym /fot. Unsplash

Łoś w centrum handlowych

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu Mateusz Norek poinformował PAP, że we wtorek przed południem otrzymali wezwanie do nietypowego zdarzenia. Na parkingu, który jednocześnie jest dachem centrum handlowego, był łoś. Strażacy wraz z innymi funkcjonariuszami i osobami przeniosły uśpionego czasowo przez weterynarza łosia do samochodu dostawczego. Zwierzę zostało przetransportowane do ośrodka okresowej rehabilitacji dla zwierząt na terenie powiatu elbląskiego - wyjaśnił strażak.

"Jesteśmy wzywani do różnych zdarzeń także nietypowych. Ściągamy koty z drzew. Jeździmy do wypadków komunikacyjnych z udziałem dużych zwierząt. Jednak dzisiejsza sytuacja była pierwszą tego typu"- powiedział Mateusz Norek.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zablokowany wjazd

Jak opowiedzieli PAP obserwatorzy akcji, około dwuletni łoś, którego wagę określono na 300 do 400 kilogramów, musiał przywędrować do centrum Elbląga w nocy. Najpierw zwierzę było widziane przy wjeździe na parking podziemny, potem przeniosło się na parking pod chmurką znajdujący się na drugim piętrze centrum handlowego Ogrody. Policja i ochrona centrum handlowego zablokowały wjazd na ten parking.

Na filmie zamieszczonym w internecie widać, jak nieco zdezorientowany łoś spaceruje po dachu galerii handlowej. Na szczęście parking był pusty, bez samochodów i ludzi. Zwierzę nie stwarzało zatem zagrożenia dla osób postronnych.

Wezwano na miejsce weterynarza, który podał łosiowi środek usypiający. Gdy zwierzę zasnęło, 10 osób - w tym strażacy, strażnicy miejscy, pracownicy ośrodka rehabilitacyjnego - przeniosło je na plandece do samochodu. Łoś trafił bezpiecznie do ośrodka, skąd - jak dojdzie do siebie - zostanie wypuszczony na wolność.