Fabryka Norblina poszerza swoje portfolio o ofertę dedykowaną najmłodszym. Jesienią bieżącego roku do kompleksu przy ulicy Żelaznej wprowadzi się Smart Kids Planet, czyli Centrum Mądrej Zabawy. Najemca zajmie 1 550 mkw. powierzchni, na której powstanie osiem stref dla dzieci łączących edukację, tradycyjną zabawę, nowe technologie i aspekty rozwojowe.







W Fabryce Norblina powstanie Smart Kids Planet /fot. mat.pras

Oferta Smart Kids Planet przygotowana została z myślą o klientach indywidualnych, turystycznych i instytucjonalnych, takich jak przedszkola, szkoły, instytucje czy domy kultury. Prace związane z aranżacją przestrzeni dla najmłodszych w Fabryce Norblina już ruszyły.

Smart Kids Planet to prywatna inwestycja, w której wszystkie elementy zaprojektowano i wykonano w Polsce. Skupia się na wspieraniu rozwoju kompetencji przyszłości najmłodszych, czyli kreatywności, logicznego myślenia oraz współpracy. W Centrum Mądrej Zabawy maluchy ćwiczyć będą ponadto swoją percepcję, małą i dużą motorykę, a także wyobraźnię przestrzenną. Innowacyjna i interaktywna propozycja Centrum dedykowana jest dzieciom do lat 10.

Do Fabryki Norblina koncept przeniesie się ze swojej dotychczasowej lokalizacji na PGE Narodowym.

- Nowego domu dla naszego Centrum szukaliśmy ponad pół roku, a kolejne sześć miesięcy trwały prace projektowe. Wybraliśmy Fabrykę Norblina, ponieważ chcemy być tam, gdzie toczy się życie, a rodziny mogą spędzić dobrze swój wolny czas. Jest to wyjątkowy obiekt, dobrze skomunikowany i z niepowtarzalną ofertą, której naturalnym dopełnieniem będzie nasze Centrum. Zaczynamy właśnie budowę i zaprosimy naszych gości już jesienią. Do powstania Smart Kids Planet zainspirowały nas nasze dzieci - to one sprawiają, że z taką pasją tworzymy wyjątkowe miejsce, do którego zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 0-10 lat oraz ich opiekunów

– mówi Prezes Smart Kids Planet Karol Gaweł.