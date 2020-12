W galeriach handlowych Carrefour Polska otwarto w tym roku 33 nowe sklepy

W mazowieckich Galeriach Carrefour w Tomaszowie Mazowieckim i Żyrardowie powstały pierwsze w sieci Carrefour salony optyczne międzynarodowej sieci Brillen, która działa w USA i Unii Europejskiej. Sieć TEDi, oferująca artykuły dekoracyjne i gospodarstwa domowego, otwarła swój pierwszy sklep w galerii w Kaliszu. W centrach w Warszawie, Szczecinie i Grudziądzu otwarte zostały salony marki Czas na Herbatę, która jest największą siecią herbacianą w kraju. Z kolei Kraina Serów, pierwsza w Polsce sieć specjalistycznych sklepów z serami, jest najnowszą marką w gdańskiej Galerii Morena, największym centrum handlowym w portfolio Carrefour.

- Galerie Carrefour w 2020 r. poszerzyły swoje portfolio o nowe, silne marki, dzięki którym możemy oferować klientom atrakcyjny i coraz bardziej zróżnicowany mix najemców. Wśród nowych brandów w naszych centrach zadebiutowały m.in.: Brillen.pl, TEDi, Czas na Herbatę czy Kraina Serów. Pojawili się również nowi lokalni najemcy, m.in. punkty usługowe, biura podróży i restauracje – mówi Ewa Karska, dyrektor Działu Galerii Handlowych w Carrefour Polska.

- Obserwujemy też ekspansję marek, które już wcześniej były obecne w naszych galeriach co potwierdza, że dzięki doskonałej lokalizacji, obecności hipermarketu spożywczego oraz bezpośredniej dostępności wielu sklepów, nasze kompaktowe galerie dobrze poradziły sobie ze spadkiem footfallu wynikającym z ograniczeń w handlu, związanym z epidemią koronawirusa – dodaje Ewa Karska.

Swoje zaangażowanie w Galeriach Carrefour zwiększyły duże międzynarodowe i polskie marki jak: Calvin Klein, Rossmann, Pepco, Sizeer, Home & You czy Sinsay. Nowe salony sprzedaży otwarli operatorzy telekomunikacyjni: Orange, Plus i T-Mobile. Kolejny punkt uruchomiła również Poczta Polska.

We wszystkich centrach handlowych priorytetem sieci Carrefour jest bezpieczeństwo sanitarne klientów i pracowników oraz najwyższe standardy higieny. W trosce o odwiedzających i pracowników galerie zapewniają płyn do dezynfekcji, informują o zasadach bezpieczeństwa, sposobach korzystania z maseczek i rękawiczek oraz myciu i dezynfekcji rąk. Zadbano o częste sprzątanie obiektów i ich regularne dezynfekcje oraz monitoring liczby klientów przebywających w galeriach. Wszystko po to, by klienci byli bezpieczni.

Carrefour jest w Polsce właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA.