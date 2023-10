W Galerii Jurajskiej oddano właśnie do użytku pierwszą w Częstochowie komfortkę. Jest to specjalnie przystosowany i wyposażony pokój pielęgnacyjny, w którym można m.in. przewinąć lub przebrać osobę niepełnosprawną czy przyjąć w spokoju leki, np. insulinę.

W Galerii Jurajskiej powstała komfortka; fot. mat. pras.

Komfortka - co to jest?

– Komfortki, znane też jako changing places, powstają na całym świecie. W samej tylko Wielkiej Brytanii jest ich już ponad 1,5 tysiąca. To standard, który spotyka się tam chociażby w muzeach, urzędach, na dworcach czy w centrach handlowych. W Polsce pomysł na takie miejsca, które łamią bariery, dopiero się przyjmuje – mówi Anna Borecka, wicedyrektor Galerii Jurajskiej.

– Naszą inicjatywą postanowiliśmy wykonać pierwszy krok i dać przykład w regionie, pokazując jak niewiele trzeba, aby wprowadzić nowe udogodnienie i poprawić w przestrzeni publicznej komfort osób z niepełnosprawnościami, ale także seniorów ze specjalnymi potrzebami czy osób przewlekle chorych, które muszą przyjmować regularnie leki – dodaje.

Komfortka w Galerii Jurajskiej

Komfortka w Jurajskiej powstała w węźle sanitarnym na 1. poziomie handlowym w pokoju pierwszej pomocy. Ogólnodostępne pomieszczenie wyposażono m.in. w leżankę, umywalkę, parawan, wózek inwalidzki oraz jednorazowe materiały higieniczne. Sam pokój jest natomiast na tyle szeroki, aby możliwe było w nim swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

Wejście do niego pozbawione jest natomiast progu. Aby wejść do pomieszczenia należy zadzwonić na podany na drzwiach numer do infopunktu. W ten sposób zapewniona zostaje dodatkowa prywatność, ale także pełne bezpieczeństwo przebywających w nim osób. Komfortka sąsiaduje także z przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych toaletą oraz z toaletą dla opiekunów z dziećmi.

– Stworzona komfortka to wygodne miejsce, w którym w godnych warunkach, samodzielnie lub z pomocą opiekuna, każda osoba niepełnosprawna, niezależnie od wieku, może chwilę odpocząć i poleżeć, przebrać pieluchomajtki, a także w razie potrzeby zmienić odzież – mówi Anna Borecka.

– Pokój oddajemy także z myślą o seniorach, osobach przewlekle chorych, ze stomią czy z urazami, które z uwagi na swój stan zdrowia potrzebują chwili prywatności, a także o osobach po zabiegach i operacjach, które mogą mieć nagłą potrzebę zmiany opatrunku i muszą to zrobić w higienicznych warunkach – dodaje.

Dla Galerii Jurajskiej stworzenie komfortki to kolejny krok w pokonywaniu barier. Centrum handlowe dysponuje już 6 toaletami dla osób niepełnosprawnych, które wyposażono w specjalne uchwyty, możliwością wypożyczenia wózka, windami łączącymi wszystkie poziomy, a także zlokalizowanymi tuż przy wejściach oznakowanymi miejscami parkingowymi. Dodatkowo na parkingu obniżono krawężniki i stworzono bezpieczne wjazdy na jego teren.

W obiekcie działają także infokioski m.in. z mapą centrum handlowego, których wysokość i kąt nachylenia dopasowany jest do osób na wózkach. Oprócz tego, podłoga centrum wyłożona jest spełniającą specjalne normy posadzką, która ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Na terenie całego obiektu nie ma także progów. Jest też dostępny trawelator.

– Oddana właśnie komfortka to nie tylko kolejne udogodnienie w Jurajskiej czy ważny krok w stronę inkluzywności. Liczymy, że w ślad za nami, pójdą także inne przestrzenie publiczne w Częstochowie i zainspirują się pomysłem, a w konsekwencji zdecydują się na stworzenie podobnego miejsca. Potrzeby są naprawdę ogromne – mówi Anna Borecka.

Galeria Jurajska to już drugi obiekt handlowy należący do GTC S.A., który w ostatnim miesiącu zdecydował się na uruchomienie komfortki. Podobny pokój pielęgnacyjny od października działa także w Galerii Północnej w Warszawie.

