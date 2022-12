Przedświąteczne dni to dla wielu osób czas kupowania prezentów, choinek, składników na świąteczne potrawy. Chodzimy po sklepach, przebieramy i wybieramy, a pracownicy handlu mają wtedy wyjątkowo gorący okres.

W handlu stale brakuje pracowników, co przekłada sie na niezadowolenie klientów/ fot. Shutterstock

Jak mówi Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”, w handlu pracowników ubywa. Z roku na rok z pracy rezygnuje od 10 do15 proc. pracowników. Nie ułatwia to oczywiście obsługi klientów, zwłaszcza w tak newralgicznych okresach jak ten przedświąteczny.

Najgorszy jest czas przed świętami

- Czwartek, piątek i sobota to w tym roku najgorsze dni. Z zbadań wynika, że 55 proc. Polaków robi zakupy tuż przed świętami, a 33 proc. dzień przed Wigilią – mówi Alfred Bujara i dodaje, że sam już zrobił zakupy na święta – od wędlin po koperek. Jak podkreśla szef „Solidarności” stojąc w przedświątecznych kolejkach warto pamiętać, że to nie wina pracowników handlu, znajdują się oni w jeszcze trudniejszej sytuacji niż klienci.

- Te kobiety – bo zwykle są to kobiety - są tak przepracowane, że kiedy przychodzą święta, to nie czują tej radości, tylko chcą odpocząć i się wyspać. W okresie przedświątecznym w handlu nie ma urlopów, zwolnień. Pracowników i tak jest za mało a sytuacja pogarsza się z roku na rok – mówi Alfred Bujara.

Skąd wynikają braki kadrowe w sieciach handlowych? - Pracodawcy twierdzą, że nie ma pracowników, a my twierdzimy, że gdyby tym ludziom zapłacili, to by się znaleźli – uważa Bujara. - Dopóki ci ludzie nie upomną się o swoje, nie staną w jakimś proteście, to nic się nie zmieni - dodaje.

Pora na strajk? Nie w Polsce

Jednocześni szef „Solidarności” podkreśla, że polskie prawo nie sprzyja strajkom, bo pracodawca może strajkujących zwolnić i w ten sposób pozbyć się problemu. Choć akurat trudno sobie wyobrazić, że w przypadku strajku wszystkich pracowników, zwolni wszystkich. Alfred Bujara mówi, że w ubiegłym roku w Niemczech pracownicy handlu protestowali dwukrotnie i zmieniło to ich sytuację.

Tymczasem po nowym roku zaczną się urlopy w sieciach handlowych. Jednak z tego pracownicy handlu też są średnio zadowoleni, bo po pracowitym grudniu nadejdzie w końcu pora na odpoczynek, ale oznacza to mniejsze pensje. Czas pracy w handlu liczony jest zwykle półroczami i jest równoważny – przez 6 miesięcy średnio należy wyrobić godzinową normę. Więc kiedy jednego miesiąca pracuje się więcej, innego ma się mniej godzin.

Póki co, pracownicy sklepów pracują nawet w nocy, bo w ciągu dnia nie ma kto rozpakowywać towaru, zwłaszcza w sklepach, w których zajmują się tym te same osoby, które pracują przy kasie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl