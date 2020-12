W I półroczu 2020 roku powstało 5 tys. e-sklepów

W I półroczu 2020 r powstało blisko 5,5 tys. e-sklepów, a zamknęło się ok. 2 tys. Co oznacza, że bilans jest dodatni. Wg prognoz Euromonitor, tegoroczna wartość sprzedaży w tradycyjnych sklepach odzieżowych i obuwniczych będzie mniejsza o 21,5%, co oznacza, że rynek skurczy się o 5,5 mld zł.