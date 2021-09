W jaki sposób Grupa Chorten dobiera asortyment?

To, co odróżnia nasze placówki od dyskontów, to dostępność mięsa, wędlin i nabiału od lokalnych dostawców - mówi serwisowi portalspożywczy.pl Mirosław Oleksiej, dyrektor sprzedaży w kategorii produktów świeżych w Grupie Chorten.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 03-09-2021, 12:04

Mirosław Oleksiej, dyrektor sprzedaży w kategorii produktów świeżych w Grupie Chorten, fot. materiały prasowe

Grupa Chorten z mięsem, wędlinami i nabiałem od lokalnych dostawców

Odpowiedni dobór asortymentu jest bardzo ważną sprawą dla sieci handlowych, zwłaszcza przy zmieniających się trendach i preferencjach konsumentów. Dyrektorzy, Menażerowie i Kierownicy Działów Zakupów pełnią bardzo odpowiedzialną rolę w tym zakresie.

- W przypadku Grupy Chorten jako dyrektorzy sprzedaży przygotowujemy dla naszych sklepów partnerskich ofertę promocyjną współpracując z wiodącymi na rynku producentami. Jeśli więc chodzi o gazetki czy plakaty, to trafiają do nich przede wszystkim produkty znanych marek w atrakcyjnych cenach - mówi serwisowi portalspożywczy.pl Mirosław Oleksiej, dyrektor sprzedaży w kategorii produktów świeżych w Grupie Chorten.

- Z kolei nasze akcje billboardowe w dużym stopniu opierają się o produkty świeże. Obecnie mamy podpisanych blisko 700 umów handlowych, a więc działający w grupie detaliści mogą wybierać według swojego uznania i zapotrzebowania lokalnych konsumentów to, co pojawia się na półkach ich sklepów w stałej ofercie - opowiada.

- W tych przypadkach mają oni pełną niezależność, a naszą rolą jest podpisanie korzystnej umowy handlowej dla wszystkich naszych kupców - dodaje.

- To, co odróżnia nasze placówki od dyskontów, to dostępność szerokiej oferty mięsa i wędlin od lokalnych dostawców, pozycji nabiałowych oraz pieczywa z miejscowych piekarni. W naszych sklepach pojawiają się także nowo wprowadzane na rynek innowacje produktowe - podkreśla.

- Klienci coraz częściej kierują się w swoich wyborach krajem pochodzenia produktu, stawiając na to, co rodzime. Liczy się także wysoka jakość – zwłaszcza w kategorii mięsnej. Cena natomiast nadal jest bardzo ważnym kryterium dla większości konsumentów - podsumowuje Mirosław Oleksiej.

Grupa Chorten stawia na polski handel detaliczny

- Podstawowym zadaniem Grupy Chorten jako operatora sieci jest umacnianie współpracy z producentami i lokalnymi dystrybutorami w kwestii dobrych warunków handlowych i usprawnienia dostaw do sklepów partnerskich, tak, by razem wzmacniać polski handel detaliczny - podkreślał na początku 2021 roku w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten.

Sieć stara się również docierać do świadomości konsumentów, prowadząc kampanię budującą patriotyzm zakupowy „Kocham Polskę - kupuję w polskich sklepach”. Grupie Chorten zależy, by klienci wiedzieli, że kupując w jej sklepach produkty świeże, od regionalnych dostawców, wspierają lokalny rynek pracy. Przed kilku laty sieć wprowadziła także na rynek marki premium "Z Podlaskiej Spiżarni" oraz "Duch Puszczy". Są to produkty przygotowywane przez sprawdzonych, często manufakturowych, wytwórców.

Z Polską Grupą Sklepów Spożywczych Chorten współpracuje obecnie ponad 2100 placówek partnerskich. Na początku rozwoju biznesu, w grupie funkcjonowało 20 placówek tylko w województwie podlaskim. Teraz jest ich ponad 100 razy więcej i są w każdym regionie kraju. Model współpracy zaproponowany przez Grupę Chorten daje niezależność właścicielom sklepów w prowadzeniu własnego biznesu, ale też oferuje wiele korzystnych umów handlowych z producentami i dystrybutorami. Właściciele sami decydują, jakim asortymentem handlują.