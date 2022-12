Netto opublikowało godziny otwarcia sklepów w najbliższą niedzielę, w święta i w Sylwestra.

Netto: jak będą otwarte sklepy w najbliższą niedzielę oraz w święta? / fot. materiały prasowe

Netto: jak będą otwarte sklepy w najbliższą niedzielę oraz w święta?

Nadchodząca niedziela będzie niedzielą handlową. 18 grudnia wszystkie dyskonty Netto będą otwarte w godzinach 8-20. Z kolei w wigilijną sobotę, 24 grudnia, klienci będą mogli zrobić zakupy w godzinach 6-13, a w sylwestra, 31 grudnia (sobota), w godzinach 6-18.

Godziny otwarcia sklepów Netto w okresie świątecznym:

18 grudnia (niedziela) – sklepy czynne od 8 do 20

19-23 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

24 grudnia (Wigilia) – sklepy czynne od 6 do 13

30 grudnia – sklepy czynne od 6 do 23

31 grudnia (sylwester) – sklepy czynne od 6 do 18

Jakie są aktualnie promocje w Netto?

Warto w tych dniach pojawić się w Netto, by skorzystać ze świątecznej oferty i promocji, które sieć przygotowała dla klientów. W ofercie do 18 grudnia dostępny jest m.in. olej rzepakowy Ollineo 1l w cenie 7,99 zł za 1 szt. przy zakupie dwóch sztuk czy margaryna Kasia 250g w cenie 3,49 zł za 1 szt. przy zakupie trzech sztuk. Taniej można też kupić pomidory na gałązce – cena za kilogram wynosi 5,99 zł.

Z kolei kawa MK Cafe Premium jest dostępna w cenie 19,99 zł za 1 opak./500 g. W ofercie od 15 do 21 grudnia są z kolei mandarynki w atrakcyjnej cenie 3,49 zł za 1 kg oraz twaróg półtłusty Miletto za 11,99 zł za 1 kg. Więcej w gazetkach reklamowych Netto. Aż do Wigilii obowiązuje oferta z katalogu pełnego świątecznych niezbędników (m.in. nabiał, mięsa, ryby, bakalie, kawy, herbaty, czekolady, zestawy słodkich upominków).

Aktualnie w sklepach Netto można się też zaopatrzyć np. w ozdoby świąteczne i oświetlenie z 25 proc. obniżką cen. Promocja trwa do 18 grudnia włącznie. Rabat jest naliczany przy kasie (promocja nie łączy się z innymi).

O Netto Polska:

Sieć handlowa, która w ciągu 27 lat swojej obecności na polskim rynku wypracowała pozycję jednego z największych sprzedawców detalicznych w naszym kraju. Firma ma w Polsce ponad 660 sklepów i 5 centrów dystrybucyjnych, zatrudnia ponad 9 tys. osób. Oznacza to, że Netto Polska zajmuje trzecią pozycję wśród marek obecnych na rodzimym rynku dyskontów.

W sklepach sieci można znaleźć szeroką ofertę produktów spożywczych, w tym marek własnych (m.in. Sztuka Mięsa, Premieur, Miletto), jak również asortyment non food. Celem Netto jest oferowanie klientom korzystnych cen na co dzień. Sklepy sieci poza Polską znajdują się także w Danii i Niemczech.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl