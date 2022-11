Kolejna odsłona najważniejszej w Polsce imprezy integrującej branże hotelarską, gastronomiczną i winiarską, czyli Targi HORECA®/ GASTROFOOD/ ENOEXPO® odbędzie się w terminie 16-18 listopada br. w EXPO Kraków. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji w ramach stoisk targowych oraz programu szkoleniowo-warsztatowego, a wszystko po to, by ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w sektorze HoReCa w niełatwych czasach. Dodajmy, że Portalspozywczy.pl i HorecaTrends.pl sprawują patronat medialny nad targami.



Targi HORECA®/ GASTROFOOD/ ENOEXPO® odbędą się w terminie 16-18 listopada br. w EXPO Kraków. / fot. materiały prasowe

Solidna porcja wiedzy

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom na targach zobaczymy wiele produktów i rozwiązań, które zoptymalizują prowadzenie biznesu gastronomicznego oraz hotelarskiego pogrupowanych w ramach specjalnych stref tematycznych: wyposażenia zaplecza kuchennego, rozwiązań IT, produktów lokalnych i regionalnych, polskich win i alkoholi rzemieślniczych. Dodatkowo podczas warsztatów szkoleniowych dowiemy się m.in. jak reagować na aktualne zmiany rynkowe, które nowoczesne technologie warto wprowadzić w swoim biznesie oraz jak wyróżnić się w mediach społecznościowych i wykorzystać ich potencjał, żeby podnieść sprzedaż.

Mistrzostwa w dziczyźnie

Tematem przewodnim strefy pokazowej na Targach HORECA®/GASTROFOOD będzie kuchnia myśliwska, a najważniejszą częścią programu trzecia edycja Mistrzostw Polski w Dziczyźnie – Memoriału Mariana Tarnawskiego (zmarły w 2018 r. propagator zrównoważonego łowiectwa i wielki miłośnik kuchni myśliwskiej). Mięso królicze oraz dziczyzna to dwie specjalności organizatora Mistrzostw, firmy Las-Kalisz z Tomnic k. Krotoszyna, którą założył M. Tarnawski.

W czwartek, 17 listopada w EXPO Kraków pojawią się przedstawiciele środowisk kulinarnych, handlowych i łowieckich, znakomici szefowie kuchni, propagatorzy dziczyzny, aby podziwiać zmagania uczestników w tym wyjątkowym konkursie. Nieprzypadkowo chcemy zwrócić uwagę na dziczyznę. Polacy jedzą dwukrotnie więcej mięsa niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), co potęguje wzrost otyłości. Pomimo rosnącej w społeczeństwie świadomości zalet zdrowego odżywiania, nadal wiele osób przedkłada ilość jedzenia nad jakość. Dlatego proponujemy dziczyznę jako produkt naturalny, chudszy i dużo zdrowszy niż mięso zwierząt hodowlanych. Szefowie kuchni także coraz chętniej sięgają po dziczyznę ze względu na jej wyjątkowe walory żywieniowe. Zdaniem Adama Chrząstowskiego, wybitnego szefa kuchni i ambasadora marki HoReCa Las-Kalisz – rzeczywiście jemy bardzo dużo mięsa i sam po sobie wiem, że trudno z pewnych nawyków zrezygnować, ale myślę, że taki świadomy wybór czegoś co jest lepsze, zdrowsze, bardziej organiczne pozwoli nam przede wszystkich zachować zdrowie.

Naturalnie w Krakowie

Tradycyjnie równocześnie z Targami HORECA®/GASTROFOOD odbędą się największe w Polsce Targi Wina ENOEXPO®. Podążając za najciekawszymi trendami w winiarstwie, na ENOEXPO® zwrócimy uwagę na wina naturalne, które są wyznacznikiem zmieniającego się podejścia winiarzy do uprawy winorośli. Produkuje się je z poszanowaniem dla środowiska i z minimalną ingerencją człowieka, co paradoksalnie wymaga ogromnego wysiłku właścicieli takich wyjątkowych winnic. Wina naturalne charakteryzują się dużą różnorodnością smakową i zapachową. Każdego roku mogą smakować inaczej. Świetnie pasują do różnych potraw. W ramach Akademii Wina ENOEXPO® podczas degustacji i prezentacji będzie można dowiedzieć się więcej o certyfikacji, sposobach uprawy oraz spróbować tego typu win z różnych krajów w tym także polskich w połączeniu z różnymi produktami w tym z dziczyzną.

Spotkania brokerskie na targach

Formuła spotkań brokerskich to efektywny, tani i wygodny sposób na poznanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie, co zostało bardzo dobrze odebrane przez uczestników podczas ostatniej edycji targów. Dlatego we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej po raz kolejny zapraszamy do bezpłatnego udziału w międzynarodowych spotkaniach handlowych. Wystarczy zarejestrować firmę na specjalnej platformie internetowej, aby umówić spotkania z przedstawicielami z różnych krajów: online (16-30.11.2022) lub na miejscu w EXPO Kraków w czasie trwania targów.

Wstęp na targi jest bezpłatny dla gości branżowych pod warunkiem rejestracji online do 15 listopada na stronach: www.horeca.krakow.pl lub www.enoexpo.krakow.pl.

Portalspozywczy.pl i HorecaTrends.pl sprawują patronat medialny nad targami.