W Lidlu gadżety oznaczone serduszkiem WOŚP

29 listopada, w ofercie wszystkich sklepów Lidl Polska pojawią się gadżety oznaczone serduszkiem WOŚP. Zysk z ich sprzedaży przekazany zostanie na cele 30. Finału WOŚP.

Lidl z kolekcją gadżetów WOŚP

Lidl Polska już po raz 13. przyłącza się do akcji WOŚP, aby wspomóc zbiórkę na rzecz poprawy zdrowia Polaków. Dzięki współpracy Lidl Polska, z „Orkiestrą” od wielu lat grają wszyscy pracownicy, a także klienci, którzy przy okazji robienia codziennych zakupów mogą przyłączyć się do akcji. Dotychczas dzięki zbiórkom pieniężnym prowadzonym w sklepach Lidl Polska oraz innym działaniom firmy – udziałem w aukcjach charytatywnych oraz sprzedaży gadżetów z serduszkiem WOŚP – sieć przekazała Fundacji ponad 33 mln złotych. W tym roku zbiórka w sklepach Lidl Polska ruszy 20 grudnia i potrwa aż do 30 stycznia.

29 listopada, w ofercie wszystkich sklepów Lidl Polska pojawią się gadżety oznaczone serduszkiem WOŚP. Zysk z ich sprzedaży przekazany zostanie na cele 30. Finału WOŚP – zakup sprzętu dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Będzie to pierwsza zbiórka w całości dedykowana dziecięcej okulistyce.

Lidl: Kubki, magnesy, skarpetki

W ramach tegorocznej akcji w Lidl Polska na klientów czekać będzie kolekcja przydatnych gadżetów: kubek (19,99 zł/ 1 szt.), magnes (14,99 zł/ 1 szt.), smycz (14,99 zł/ 1 szt.), skarpetki (27,99 zł/ 1 para), torba (29,99 zł/ 1 szt.), kalendarz (24,99 zł/ 1 szt.) oraz zegar ścienny (49,99 zł/ 1 szt.).

– Coroczne zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są dla nas niezwykle ekscytującym momentem i napawają nas dużym optymizmem. Jesteśmy dumni, że dzięki hojności naszych klientów i zaangażowaniu pracowników Lidl Polska możemy już po raz 13. przekazać na rzecz Fundacji środki wspomagające ich cele. Przez wszystkie lata wspólnego grania zebraliśmy i przekazaliśmy 33 miliony złotych. Tym razem akcja WOŚP w naszych sklepach rozpoczyna się od sprzedaży gadżetów z serduszkiem WOŚP już 29 listopada, a tradycyjne zbiórki pieniędzy wystartują 20 grudnia i potrwają do 30 stycznia – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.