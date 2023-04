Od czwartku 27 kwietnia do wtorku 2 maja sieć Lidl przygotowała promocje na artykuły spożywcze, piwo i napoje - z myślą o rozpoczęciu sezonu grillowego.

Majówkowe promocje Lidla; fot. shutterstock.com

Majówkowe promocje Lidla

Oto jakie promocje przygotował Lidl przed majówką:

- Kiełbasa śląska 56% taniej w cenie 9,90 zł za kilogram z kuponem Lidl Plus (cena regularna to 22,90 zł/ 1 kg),

- Karkówka wieprzowa w marynacie 57% taniej w cenie 11,99 zł za kilogram z kuponem Lidl Plus (cena regularna 28,49 zł/ 1 kg),

- Piwo Perlenbachen 500 ml w cenie 2 zł za butelkę przy zakupie 10 sztuk (promocja obowiązuje tylko w piątek, 28.04),

- Piwo Budweiser 500 ml w cenie 2,50 zł za butelkę przy zakupie 10 sztuk (promocja ważna tylko w piątek, 28.04),

- Wszystkie piwa Lech Free 40% taniej przy zakupie 6 sztuk (promocja obowiązuje wyłącznie w czwartek, 27.04),

- Wszystkie piwa w butelce Desperados i Somersby będą kosztować 40% taniej przy zakupie 6 sztuk (oferta będzie ważna tylko w sobotę i niedzielę 29-30.04),

- Lody na patyku 2+1 gratis,

- Piwo Żubr 2,50 zł za puszkę przy zakupie 6-paku (tylko w czwartek i piątek 27-28.04),

- Łosoś świeży 22 zł taniej za kilogram – tylko 62,90 zł/ 1 kg z aplikacją Lidl Plus (cena regularna 84,90 zł/ 1 kg),

- Brykiet grillowy 1+1 gratis tylko 7,49 zł/ 1 opak. przy zakupie 2 szt. (cena regularna 14,99 zł/ 1 opak.),

- Coca-cola w 2-litrowej butelce 34% taniej, 6,49 zł/ 1 but. przy zakupie 4-paku (cena regularna 9,89 zł/ 1 but.).

Lidl w weekend majowy. Jak czynne są sklepy?

Lidl Polska poinformował, że 1 i 3 maja (Święto Pracy i Święto Konstytucji Trzeciego Maja) są dniami wolnymi od pracy, zatem w poniedziałek i środę sklepy sieci pozostaną nieczynne. W pozostałe dni działamy w standardowych godzinach.

Najbliższa niedziela, 30 kwietnia, jest niedzielą handlową – Lidl zaprosił na zakupy w standardowych godzinach.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl