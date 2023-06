W obowiązującej od poniedziałku 19 maja gazetce promocyjnej sieci Lidl ogłoszono spore promocje na popularne, codzienne produkty. Taniej można kupić m.in. owoce, mięso, mleko i piwo.

W Lidlu taniej można kupić m.in. owoce, mięso, mleko i piwo; fot. unsplash.com / K. Mitch Hodge

W poniedziałek Polacy pobiegną do Lidla?

Od poniedziałku 19 czerwca taniej można kupić polskie truskawki (9,99 zł/kg), banany (3,99 zł/kg) i maliny (4,99 zł za 125g). W promocji jest także fasolka szparagowa. Z kuponem Lidl Plus kilogram kosztuje 17,99 zł.

Tylko w poniedziałek ważna jest promocja na łopatkę wieprzową. Z aktywnym kuponem w aplikacji Lidl Plus za kilogram klient zapłaci tylko 11,99 zł. Od poniedziałku do środy ważna jest oferta na żeberka wieprzowe, paski. Cena kilograma to 16,99 zł.

Mleko Łowickie 3,2 proc. 1l kosztuje jedynie 2,79 zł. Taka cena pojawi się na paragonie pod warunkiem nabycia 12 opakowań. Oferta ważna jest tylko 19.06. Tego dnia taniej można nabyć także ser Gouda holenderska PILOS w plastrach. Produkt kosztuje 5,93 zł pod warunkiem nabycia dwóch opakowań. Również tylko w poniedziałek obowiązuje promocja na filet z piersi indyka, który kosztuje 18,99 zł/kg.

Promocje w Lidlu, także na piwo. Znów jest "gratis"

W ramach akcji "Gratisowe środy" wraz z kuponem Lidl Plus można nabyć chleb pełen ziaren w promocji "1+1 gratis".

W dobrej cenie jest także piwo Kasztelan Niepasteryzowane w puszce 500 ml. Sześciopak kosztuje 13,74 zł, co oznacza, że przy zakupie 6 sztuk, jedna za jedną puszkę klient zapłaci 2,29 zł.

Tylko w środę 21.06 Lidl przecenia również pieluszki premium Lupilu, które są dostępne w akcji "1+1 gratis".

