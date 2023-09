W obowiązującej od poniedziałku 4 września gazetce Lidla można znaleźć sporo atrakcyjnych ofert cenowych. Tańsze będą już nie tylko dotychczasowi liderzy promocji, jak piwo czy masło.

Nowa gazetka Lidla; Fot. Marijan Murat/dpa Dostawca: PAP/DPA.

W Lidlu znów to zrobili. Co w promocji?

W gazetce obowiązującej od 4 września można znaleźć sporo czasowych obniżek cen. Sieć stawia na znane promocje.

Polski kurczak - filet z piersi, porcja rodzinna kosztuje 17,99 za kilogram. Limit dzienny to 3 kg na paragon.

Masło Extra 82 % z OSM Koło można zakupić za 3,19 zł przy zakupie trzech sztuk. Limit - 6 opakowań na paragon. W promocji jest także Pepsi 4x2 litry za 23,96 zł (to daje 5,99 zł za jedną butelkę, ale trzeba kupić 4). Na piwo Carlsberg w puszce obowiązuje cena 21,60 zł za 8-pak (2,70 zł za jedną puszkę w ośmiopaku).

Specjalna promocja dotyczy także wszystkich kasz i ryżu, które będą sprzedawane z "3 w cenie 2". Promocja obowiązuje z kuponem Lidl Plus i ma ograniczenia - 3 opakowania na jeden kupon. Także z kuponem dostępna jest promocja "1+1 gratis" na mięso mielone wieprzowe 400g. Limit to 2 opakowania na kupon. Z aplikacją możliwy jest także zakup sera salami w plastrach XXL 800g za 17,19 zł. Limit to 10 opakowań na paragon.

Początek roku szkolnego w Lidlu. Promocje w poniedziałek 4 września

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - tylko w poniedziałek - obowiązuje promocja na jajko Kinder Joy - do 2,23 zł przy zakupie dwóch sztuk. Limit - 6 opakowań na paragon.

Tego dnia obowiązuje także słynna promocja na lody. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml są dostępne w ofercie "2 w cenie 1 - miksuj dowolnie". Limit - 6 opakowań na paragon.

