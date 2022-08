W lipcu sprzedaż cukru w sklepach osiedlowych była o 83 proc. wyższa rdr

19-08-2022

W lipcu br. sprzedaż cukru w sklepach osiedlowych była o 83 proc. wyższa niż w lipcu rok wcześniej i przekroczyła 13 mln kg - poinformowało PAP Centrum Monitorowania Rynku. CMR podało, że wartość sprzedanego w lipcu br. cukru była trzykrotnie wyższa niż w lipcu 2021 r.

Sprzedaż cukru w sklepach małoformatowych wzrosła w lipcu o 83 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem/ fot. Faran Raufi on Unsplash

Według Centrum Monitorowania Rynku (CMR) w lipcu 2022 r. ilość sprzedanego cukru w sklepach małoformatowych osiągnął rekordowy poziom 13,3 mln kg.

Większy popyt na cukier

"Znacznie większy popyt na cukier to efekt doniesień o brakach dostępności i limitach na ten produkt w dyskontach, a także obaw o dalsze podwyżki. Najmocniej wzrosła sprzedaż zwykłego cukru białego (który odpowiada za 95 proc. wolumenu sprzedaży cukru w tym kanale sprzedaży), ale gorączka cukrowa objęła też cukier trzcinowy, a także cukier puder" - przekazała PAP Magdalena Wilgatek z CMR.

Jak wskazała, lato to czas, kiedy przygotowuje się przetwory, więc w tym czasie sprzedaż cukru zawsze jest wyższa niż w pozostałych miesiącach (średnio o 20-30 proc.). "Tegoroczny lipiec był jednak wyjątkowy - ilość sprzedanego cukru była o 83 proc. wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa razy wyższa niż w czerwcu 2022 r." - zauważyła.

Wzrosły ceny i wartość sprzedaży cukru

Przedstawicielka CMR dodała, że wzrost cen spowodował wzrost wartości sprzedaży cukru był jeszcze wyższy. W lipcu br. klienci sklepów małoformatowych wydali na ten produkt ponad 73 mln zł, czyli przeszło trzykrotnie więcej niż rok wcześniej - zaznaczyła.

Według ekspertów Centrum Monitorowania Rynku nieco większe niż zwykle zainteresowanie cukrem można było zaobserwować już w pierwszych tygodniach lipca, szczyt cukrowej paniki miał jednak miejsce w trzecim tygodniu miesiąca.

"Sprzedaż była wówczas trzy razy wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Klienci nie tylko przychodzili wówczas częściej po cukier (w przeciętnym sklepie małoformatowym w szczycie paniki liczba transakcji była dwa razy wyższa niż na początku lipca czy rok wcześniej), ale też kupowali jednorazowo znacznie więcej opakowań" - wskazała Wilgatek.

Klienci robili zapasy cukru

Dodała, że na co ósmym paragonie pojawiało się 10 lub więcej kilogramów cukru. Przybyło też klientów, którzy przychodzili do sklepu tylko po cukier. Według CMR w szczycie paniki cukrowej co czwarta osoba kupująca cukier nie sięgała po żadne inne produkty.

Centrum Monitorowania Rynku jest niezależną agencją badawczą specjalizującą się w analizach danych transakcyjnych pozyskiwanych drogą elektroniczną z kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach spożywczych.