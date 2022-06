W maju wzrosła sprzedaż w sklepach małoformatowych

Jak wynika z danych PIH i CMR Panel,w maju 2022 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 13.5% wyższa, natomiast liczba transakcji wzrosła o 9,1% w porównaniu z majem 2021 r.

W maju wzrosła sprzedaż w sklepach małoformatowych /fot. Shutterstock

Wzrost wartości sprzedaży w maju

W maju 2022 r. zarówno liczba transakcji, jak i wartość sprzedaży zarówno były znacznie wyższe niż przed rokiem, kiedy obowiązywał szereg ograniczeń związanych z pandemią (przez znaczną część miesiąca zamknięte m.in. restauracje i kina, a większość uczniów uczyła się zdalnie).

Klienci przychodzili częściej do sklepów i jednorazowo wydawali w nich więcej (za sprawą wyższych cen), ale robili mniejsze zakupy niż rok temu – w maju 2022 r. w przeciętnym koszyku było średnio 3,7 produktów, czyli mniej niż przed rokiem i znacznie mniej niż dwa lata wcześniej (w pierwszej fazie pandemii). Średnia liczba opakowań na paragonie zarejestrowana w maju br. jest dokładnie taka jak w okresie przed pandemią, czyli w maju 2019 r. Do poziomu sprzed 3 lat powrócił również odsetek paragonów zawierających 1 lub dwie pozycje – w maju br. takie zakupy robił co drugi klient odwiedzający sklepy małoformatowe.

Średnia wartość koszyka to blisko 20 zł

Średnia wartość koszyka w maju 2022 r. wyniosła 19,3 zł – to o około 4% więcej niż przed rokiem, ale o około 2% mniej niż w pierwszej fazie pandemii w maju 2020 r. Wyższe niż przed rokiem kwoty na paragonach to efekt wzrostu cen. Znacznie droższe niż przed rokiem są podstawowe produkty spożywcze, takie jak mleko (wzrost średniej ceny o ponad 25%), cukier, olej (wzrost o ponad 60%), masło, a także produkty zbożowe, jak mąka (za kilogram trzeba zapłacić o 40% więcej niż przed rokiem), makaron i pieczywo. Warto zauważyć, że kategorie, które podrożały najbardziej - masło, olej, mąki czy cukier notują spadki sprzedaży w ujęciu wolumenowym, co oznacza klienci ograniczają ich zakupy w sklepach małoformatowych i szukają tych produktów w niższych cenach w innych formatach sklepów.

Wzrost sprzedaży lodów dzięki pogodzie

W maju wysokie temperatury przyczyniły się do wzrostu sprzedaży w sklepach małoformatowych lodów (liczba paragonów, na których pojawiała się ta kategoria była o 14% wyższa niż przed rokiem), wody czystej, a także piwa (w przeliczeniu na litry jego sprzedaż wzrosła o około 5%). Słabiej niż przed rokiem sprzedawały się natomiast wódki czyste – w maju 2022 r. wolumen ich sprzedaży w sklepach małoformatowych spadł o 9%, jednak wydatki na tę kategorię, za sprawą wyższych cen były nieco wyższe niż przed rokiem. Alkohole określane powszechnie jako wódki smakowe (w których zawartość alkoholu jest systematycznie obniżana, przez co wzrost cen jest łagodniejszy niż w przypadku wódek czystych) odnotowały w tym czasie wzrost sprzedaży o niemal 9% w ujęciu wolumenowym, co przełożyło się na 16% wzrost wartości sprzedaży.

W maju 2022 r. lepiej niż przed rokiem sprzedawały się słodycze impulsowe, gumy do żucia i drobne przekąski, takie jak rogaliki czy musy owocowe, kupowane często przed szkołą lub pracą. Z analizy paragonów wynika również, że w br. Polacy bardziej niż przed rokiem przykładają się do robienia przetworów – w maju duży wzrost sprzedaży (i to mimo znaczących wzrostów cen) odnotował cukier żelujący.

Początek szczytu sprzedaży

Maj to zwykle miesiąc, w którym w sklepach małoformatowych zaczyna się sezonowy szczyt sprzedaży za sprawą większego popytu na piwa, napoje i lody. Tak też było i w tym roku - w porównaniu z kwietniem 2022 r., wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych w maju wzrosła o 9%, a liczba transakcji była o 17% wyższa. Liczba paragonów, na których pojawiały się lody w maju br. była aż o 150% wyższa niż w kwietniu, natomiast liczba klientów kupujących piwo wzrosła w tym czasie o 25%.