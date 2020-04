W marcu płatności BLIK-iem wzrosły o ponad 200 proc.

Netto wprowadza transakcje bez PIN do 100 zł

"Zagrożenie koronawirusem zmieniło istotnie potrzeby zakupowe Polaków w e-commerce. Rozkład liczby transakcji BLIK-iem w marcu, w stosunku do lutego pokazuje, jak duże zmiany zaszły w niektórych kategoriach zakupów internetowych" - powiedziała Magdalena Kubisa z Polskiego Standardu Płatności.

PSP podało, że w marcu najbardziej wzrosła aktywność użytkowników BLIK-a w sklepach internatowych sprzedających sprzęt RTV i AGD. "W tej kategorii wzrost w porównaniu z lutym to aż 270 proc. Na drugim miejscu znalazły się sklepy z chemią domową, gdzie wzrost liczby transakcji miesiąc do miesiąca to 216 proc. Trzecią najchętniej wybieraną kategorią okazały się internetowe księgarnie ze wzrostem liczby transakcji o 85 proc." - czytamy w komunikacie.

Na dalszych miejscach według PSP znalazły się perfumerie: 81 proc. więcej transakcji w marcu w stosunku do lutego. "Pierwszą piątkę zamykają serwisy streamingowe z grami ze wzrostem liczby transakcji o 76 proc." - napisano.

Wedle danych PSP "raczej niewielki wzrost liczby transakcji" pojawił się w kategorii +jedzenie z dowozem+ i wyniósł 17 proc. "Co zaskakujące, tylko o 14 proc. więcej transakcji w stosunku do lutego odnotowano w marcu w serwisach sprzedających usługi mobilne: telekomunikacyjne czy dostęp do internetu. Ten rynek jest już nasycony i przejście na pracę zdalną nie wymagało odpowiedniego przygotowania" - skomentowano.

"To, co dzieje się obecnie, może mieć przełożenie na przyśpieszenie zmian w zachowaniach zakupowych konsumentów w dłuższej perspektywie. To dziś nieco wymuszone przejście na zakupy internetowe spowoduje przyśpieszenie wzrostu kategorii zakupów w e-commerce, kosztem tych tradycyjnych" - stwierdziła Kubisa.

PSP podał, że w marcu najbardziej spadła - aż o 53 proc. - liczba transakcji realizowanych w serwisach oferujących usługi transportowe oraz bilety na koncerty i wydarzenia kulturalne.

"Na drugim miejscu pod kątem spadków znalazły się serwisy bukmacherskie - tu zanotowano spadek w stosunku do lutego o 26 proc. Większość wydarzeń sportowych została odwołana, nie ma więc zakładów, które można obstawić" - poinformowano w komunikacie.