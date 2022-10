Światowy Dzień Żywności w 2022 roku był wyjątkowo trudny. Rosyjska agresja w Ukrainie, niestabilna sytuacja gospodarcza, zjawisko marnowania żywności – to tematy, które przyświecały zakończonej 17 października konferencji zorganizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności oraz Lidl Polska. Spotkanie było okazją do prezentacji wyników raportu za 2021 rok.

Ok. 1,5 mln osób potrzebujących i ponad 58 000 ton żywności przekazanej na cele społeczne – to dane z Raportu Federacji Polskich Banków Żywności. W ubiegłym roku pomoc ze strony organizacji dotarła do prawie 3 200 organizacji i instytucji społecznych.