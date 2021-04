W Ostrołęce ruszyła 10. Biedronka

Nowy sklep sieci Biedronka w Ostrołęce zaprojektowany jest zgodnie z najnowszym standardem 3.0. Oznacza to ekologiczne rozwiązania wewnątrz sklepu, wyeksponowane strefy promocji, kwiatów oraz przejrzyste ustawienie wysp na owoce i warzywa. Wprowadzony został podział stanowisk na owocowe, warzywne oraz produkty delikatne, czyli wymagające przechowywania w niższej temperaturze. I w środku, i na zewnątrz zastosowano oświetlenie LED. Sklep wyposażono w ekologiczne urządzenia chłodnicze, działające w oparciu o gaz CO2. Nowa placówka posiada inteligentny system komunikacji dźwiękowej, informujący o aktualnych promocjach, wolnych kasach czy wypieku świeżego pieczywa. Sala sprzedaży to ponad 850 m2.

Wygląd placówka zawdzięcza też zupełnie nowym systemom regałów i półek stosowanych przez sieć Biedronka. Na miejscu można kupić świeżo wypiekane pieczywo oraz produkty piekarnicze od lokalnych dostawców. Dla wygody klientów w nowej Biedronce pracują się 4 kasy samoobsługowe oraz 4 tradycyjne. Dla zmotoryzowanych klientów dostępny jest również parking przed budynkiem z 72 miejscami parkingowymi, w tym dwoma dla osób z niepełnosprawnością oraz co warte podkreślenia dwoma dla rodzin z dziećmi.



Nowy sklep sieci Biedronka to już dziewiąta placówka w Ostrołęce.

Z okazji otwarcia od 29 kwietnia do 8 maja klienci mogą skorzystać z promocji w sklepie przy ul. Stacha Konwy 3D, którymi objęte są m.in.: banany w cenie 1,99 zł/kg, schab bez kości Kraina Mięs 360 g za 4,99 zł za opakowanie czy kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 16,99 zł za słoik 200 g. Artykuły przemysłowe i tekstylia, w tym zabawki są do kupienia aż 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk.

W czwartek 29 kwietnia do sklepów sieci wraca promocja na wybrane marki piwa: Beck’s, Carlsberg, Desperados, Heineken, Corona, Captain Jack, Redd’s i Sommersby. Przy zakupie 12 butelek, kolejny tuzin dostaniemy za darmo. Jedyny warunek to aktywna karta Moja Biedronka. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia sklepów sieci Biedronka od czwartku 29 kwietnia 2021 r. do piątku 30 kwietnia 2021 r. do godz. 2:00 w nocy lub do wyczerpania zapasów.

Biedronka przy ul. Stacha Konwy 3D w Ostrołęce jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 06:00 do 22:00, od piątku do soboty od 6:00 do 23:30 a w niedziele handlowe w godz. 07:00 – 21:00.

Dodatkowo ponad 2 200 placówek sieci Biedronka będzie czynnych z czwartku na piątek do godz. 2:00 w nocy, a ponad 100 przyjmie klientów całodobowo.