W 17 i 18 marca 2023 roku w sklepach w całej Polsce wolontariusze Caritasu Polska będą w sklepach zbierać produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak makaron, ryż, kasza, kawa i herbata, które zostaną przekazane osobom potrzebującym w okresie świąt Wielkanocnych w ramach akcji "Tak, Pomagam!".

Wolontariusze Caritasu będą zbierać żywność; fot. PAP

Caritas akcja Tak, Pomagam!

Organizatorzy akcji przekazali, że kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy Caritasu będzie zachęcać w supermarketach, sieciach handlowych i w sklepach osiedlowych w całym kraju do przekazywania produktów spożywczych na rzecz osób ubogich, bezdomnych, seniorów czy zmagających się z niepełnosprawnościami.

Akcję "Tak. Pomagam!" Caritas Polska prowadzi dwa razy w roku - przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Do koszyków ustawionych w sklepach można włożyć produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak makaron, ryż, herbata, kawa, groszek i kukurydza w puszce czy ciastka.

Jak poinformował koordynator programów żywnościowych w Caritas Polska Bartłomiej Kulisz, podczas poprzedniej, 21. edycji akcji w grudniu 2022 roku, udało się zebrać 250 494 kg żywności. W akcji wzięło udział 1595 sklepów i 20 tys. wolontariuszy, a pomoc dotarła do ponad 38 tys. potrzebujących.

"Także w tę edycję zaangażuje się około 20 tys. wolontariuszy Caritasu Polska i Caritasów diecezjalnych w całej Polsce. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele paczka żywnościowa może zmienić w życiu rodziny wielodzietnej, osoby samotnie wychowującej dziecko, osoby w kryzysie bezdomności, bezrobotnej lub cierpiącej na niepełnosprawność. Potrzebujący mogą być tuż obok nas" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że żywność zebrana podczas akcji zostanie posortowana przez wolontariuszy, zapakowana w paczki i przekazana potrzebującym lub przewieziona do jadłodajni Caritasu, gdzie zostaną przygotowane świąteczne posiłki.

"Wielkanoc to trudny czas dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na świąteczny posiłek. W Caritasie chcemy pokazać, jak wyciągnąć do bliźniego pomocną dłoń, tak by każdy mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem" - podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor Caritasu Polska ks. dr Marcin Iżycki.

W zbiórkę można się włączyć robiąc zakupy w piątek lub sobotę i wkładając produkty żywnościowe do znajdującego się w sklepie koszyka Caritasu.

"Tak. Pomagam!" to cykliczna akcja Caritasu Polska, prowadzona od grudnia 2011 roku. W 21 dotychczasowych edycjach udało się zebrać 7 166 ton żywności, która trafiła do ponad 1 266 000 osób.

Caritas: W których sklepach zbiórka żywności?

Inicjatywa łączy w sobie wrażliwość na potrzebujących z ochroną środowiska - każdego roku w Polsce zostaje zmarnowanych około 5 mln ton żywności. Caritas współpracuje podczas zbiórki ze sklepami należącymi m.in. do sieci Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland, Netto, a kluczową rolę odgrywają dziesiątki tysięcy wolontariuszy, którzy przez wiele godzin dyżurują przy koszach na żywność w supermarketach, hipermarketach i sklepach osiedlowych.

