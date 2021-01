W poniedziałek w sklepach stacjonarnych ruszy sezon zimowych wyprzedaży

Jak poinformował Minister Zdrowia, od poniedziałku w najwyższym reżimie sanitarnym znów będą mogły być czynne m.in. sklepy odzieżowe, obuwnicze, perfumerie, jubilerzy, a także sklepy sportowe, z elektroniką, wyposażeniem wnętrz oraz ofertą dla dzieci. Dołączą one do działających do tej pory sklepów spożywczych, meblarskich, księgarni, drogerii, aptek i usług.

Nie tracąc czasu sklepy przygotowują się także do rozruchu sezonu zimowych wyprzedaży. - Przybywa lokali, w których pojawiają się informacje o przecenach, co jest jasnym sygnałem, że pomimo długiego lockdownu, sezon wyprzedażowy nie ominie klientów. Wielu markom zależeć będzie na tym, aby szybko sprzedać towar, który przez ostatnie tygodnie "zamrożony" był w magazynach. Pierwsze zwiastuny obniżek już widać w witrynach - dodaje.

Ile sklepów będzie otwarte od poniedziałku? - Liczymy na to, że wszystkie sklepy i punkty usługowe wznowią działalność. Prawie wszyscy nasi najemcy już szykują się do otwarcia. Jednak pełna lista sklepów otwartych najpewniej znana będzie dopiero w poniedziałek. Możliwe, że będzie ona także uzupełniania w kolejnych dniach. Szczegóły na bieżąco pojawiać będą się na naszej stronie internetowej - mówi Borecka Suda.

Sam handel jak i zimowy sezon wyprzedażowy będzie odbywać się tak jak przed świętami przy zaostrzonym reżimie sanitarnym, poinformował rząd. Zniesione zostają natomiast tzw. "godziny dla seniorów", tzn., że w godzinach od 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach zakupy będą mogli zrobić wszyscy. Na terenie galerii obowiązywać będzie nadal nakaz zasłaniania nosa i ust, a także obowiązek dezynfekowania rąk i zachowania dystansu społecznego.

Niestety już teraz wiadomo, że lokale gastronomiczne póki dalej prowadzić będą sprzedaż wyłącznie na wynos i z dostawą, tak jak ma to miejsce od blisko 3 miesięcy. W ten sposób działają dziś 6 restauracji i kawiarni, w tym KFC, McDonald's, Makarun, Pizza Hut, a także Costa Coffee i Cafe Duo. Zamknięte w Galerii Jurajskiej pozostanie natomiast kino Cinema City, a także studio fitness Calypso. Na zabawę w strefie rozrywki Bajkowy Labirynt również przyjdzie poczekać. Z uwagi na reżim sanitarny z działalności wyłączona będzie także strefa gastronomiczna ze stolikami, a także strefy wypoczynku w galerii.