Już w przyszłym roku rozpocznie się budowa największego parku handlowego w Sanoku. Postawnie pasaż handlowy Brama Bieszczad. Kiedy otwarcie?

W Sanoku postawnie pasaż handlowy Brama Bieszczad; fot. mat. pras,

Brama Bieszczad w Sanoku: Jaka powierzchnia?

Budowa pasażu handlowego Brama Bieszczad przy obwodnicy Sanoka planowana była już od ponad roku. Początkowo obiekt miał być mniejszy o powierzchni ok. 11500 mkw. Wkrótce inwestor tj. firma Refield powiększyła plany obiektu do 17 tys. mkw., ale z czasem okazało się, że i to nie wystarczy. Jak poinformowała firma Refield, powierzchnia pasażu „Brama Bieszczad” to ok. 22 500 mkw. GLA tzn. powierzchni lokali handlowych i usługowych, a także części wspólnych, tj. korytarzy, toalet, czy recepcji.

Z informacji przekazanych przez inwestora wynika, że pasaż będzie się składał z 5 budynków, w których znajdzie się ok 25 lokali oraz restauracja drive-thru. Dla zmotoryzowanych klientów obiekt zaoferuje wygodny parking na kilkaset samochodów.

Brama Bieszczad: Kiedy otwarcie?

Otwarcie pasażu handlowego Brama Bieszczad planowane jest na drugą połowę 2025 r. Zatrudnienie ma tu znaleźć 200 osób.

