W ramach łagodzenia restrykcji możliwe otwarcie części sklepów w galeriach handlowych

"O szczegółach będziemy informować przed końcem tego tygodnia, ale taka jest intencja, żeby to zamrożenie naszego życia (...) stopniowo ustępowało, z zachowaniem oczywiście zasad bezpieczeństwa" - powiedział Sasin.



"Przyglądamy się i analizujemy sytuację; decyzje które będziemy podejmować będą zgodne z rekomendacjami ministra zdrowia. (...) W tej chwili ostatecznych decyzji nie ma, muszą one zapaść w kolejnych dniach" - dodał.



Wicepremier podał, że zmniejszenie restrykcji może dotyczyć m.in. otwarcia części sklepów w galeriach handlowych, w tym odzieżowych.



"Będziemy informować o tym, jakie ograniczenia będą zdjęte: to rzeczywiście może być korzystanie z terenów zielonych, może to dotyczyć handlu, otwarcia części sklepów w galeriach handlowych, chociażby sklepów odzieżowych, (...) również punktów usługowych" - powiedział.



Rzecznik rządu Piotr Muller podał we wtorek, że pierwsze decyzje rządu w sprawie poluzowania restrykcji ogłoszone zostaną w środę lub czwartek. Muller dodał, że prawdopodobnie jako pierwsze zniesione będą limity osób w sklepach oraz poruszanie się w przestrzeni publicznej np. w lasach.



Rzecznik dodał, że pełny harmonogram luzowania restrykcji będzie przyjęty w tym tygodniu, a poszczególne fazy luzowania będą ogłaszane z tygodniowym wyprzedzeniem.