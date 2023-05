W sklepach sezonowych notujemy co roku minimum 30 proc. wzrostu średniej sprzedaży w lipcu i sierpniu w porównaniu ze średnią sprzedażą w pozostałych 10 miesiącach - mówi Magdalena Sidwa, Dyrektor Operacyjna Regionu Koszalin w sieci Biedronka.

Wakacyjne sklepy sieci handlowych

Wakacje to czas, w którym część sieci handlowych uruchamia dodatkowe punkty sprzedaży, m.in. nad morzem i w górach. Tymczasowe sklepy powstają również w miejscach wydarzeń kulturalnych i muzycznych. Jedną z sieci, która intensywnie działa latem, jest Biedronka.

- W 2023 roku, w województwie zachodniopomorskim co najmniej 37 sklepów będzie działało latem intensywniej (tzw. sklepy sezonowe). W poprzednim roku takim statusem dysponowało 31 sklepów. W sklepach sezonowych notujemy co roku minimum 30 proc. wzrostu średniej sprzedaży w lipcu i sierpniu w porównaniu ze średnią sprzedażą w pozostałych 10 miesiącach. Ogółem takich sklepów w pasie nadmorskim, w górach i na Mazurach mamy 250 - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Magdalena Sidwa, Dyrektor Operacyjna Regionu Koszalin w sieci Biedronka.

- W sezonie rośnie sprzedaż wielu produktów, w tym: pieczywa (wzrost do 242 proc. w porównaniu z początkiem roku), owoców i warzyw (do 170 proc.), nabiału (do 178 proc.), słodyczy i przekąsek (do 231 proc.) i napojów (do 291 proc.). Sklepy sezonowe mają również bogatszą ofertę asortymentową niż standardowe sklepy w wielu popularnych kategoriach produktowych, średnio co najmniej 50 indeksów więcej - opowiada.

Biedronka: sklepy otwarte całodobowo

Dodaje, że część placówek w miejscowościach nadmorskich w woj. zachodniopomorskim będzie otwarta 24 godziny na dobę, m. in. w Ustce, Mielnie i Kołobrzegu.

- Biedronka otworzy również kilkanaście sezonowych namiotów z wyprzedażą produktów non-food oraz powiększy tymczasowo kilka istniejących sklepów. W Łebie uruchomiona zostanie linia autobusowa, który będzie dowoziła klientów z okolicznych miejscowości do sklepu Biedronka - mówi.

Biedronka zatrudnia dodatkowo 500 osób

- Nad morzem zatrudniamy dodatkowo około 500 osób, stosując różne formy zatrudnienia m. in.: umowę o pracę i umowę zlecenie. Dla nowo zatrudnionych Biedronka oferuje stawkę godzinową od 22,80 zł brutto do 27 zł brutto, pracę w miejscowości turystycznej, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie. Aplikacje można składać poprzez stronę karierową pracawbiedronce.pl. Kandydaci nie muszą dołączać CV - tłumaczy.

- Możliwość połączenia pracy z wypoczynkiem mają również pracownicy Biedronki, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych. Poza standardowym wynagrodzeniem, mogą liczyć na dodatek w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, a także nagrodę letnią. Dla osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawca-kasjer w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w wybranych miejscowościach z dużym ruchem turystycznym wynosić ona będzie do 600 zł brutto miesięcznie. W wybranych przypadkach Biedronka gwarantuje pracownikom również zakwaterowanie lub pokrycie kosztów przejazdu, a także posiłek - mówi Magdalena Sidwa.

