W sieci Carrefour działa 687 sklepów osiedlowych

Rozwój sklepów w formacie convenience to jeden z priorytetów planu strategicznego „Carrefour 2022”, dzięki którym sieć może być bliżej swoich klientów, oferując im zdrową żywność i lokalne produkty w korzystnych cenach.

Wśród 9 nowych sklepów Carrefour Express, 4 działają w Warszawie, a spośród pozostałych 3 w Gdyni, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim – tu w galerii handlowej Feeria. Kolejne 2 zostały otwarte na MOP Wilczyce przy autostradzie A4 w Legnicy oraz stacji paliw w Sękowie. Sklepy Carrefour Express oferują ponad 1500 artykułów, w tym wyselekcjonowaną ofertę produktów świeżych: warzyw, nabiału i dań gotowych. Ciekawym rozszerzeniem asortymentu są artykuły pochodzące z kuchni azjatyckiej, włoskiej i innych kuchni świata. W zróżnicowanej gamie napojów, słodyczy i słonych przekąsek klient znajdzie zarówno pozycje od znanych producentów, jak i artykuły pochodzące z szerokiego asortymentu marki własnej Carrefour. W sklepach dostępne są również pozycje

dla sportowców: batoniki i napoje izotoniczne.

Sklepy Globi pod względem powierzchni i asortymentu są kierowane w szczególności do mieszkańców małych miast oraz terenów wiejskich. Mimo to, jeden z nowych sklepów powstał w Bydgoszczy, a 2 w mniejszych miejscowościach: Lesznowoli i Sierakowicach Lewych. Ten ostatni, to kolejny sklep otwarty we współpracy z wieloletnim partnerem biznesowym, który sukcesywnie rozbudowuje swoją sieć sklepów w ramach franczyzy Carrefour. W Globi klienci znajdą bogatą ofertę 400-500 produktów spożywczych marki własnej Carrefour, rozbudowany asortyment przemysłowy oraz atrakcyjną ofertę alkoholi.

- Pomimo trudnego 2020 roku, Carrefour Polska ma już blisko 700 sklepów w formacie convenience. W 2021 r. będziemy dalej aktywnie rozbudowywać ich sieć wykorzystując naszą strategiczną synergię omnikanałową z własną siecią handlową i pomagając naszym partnerom franczyzowym w dochodowym prowadzeniu sklepów. Oferujemy bardzo dobre warunki współpracy, przejrzystą umowę, elastyczne rozwiązania i przyjazny model partnerskiej franczyzy. Dzięki dużej różnorodności formatów jesteśmy w stanie dopasować ofertę do indywidualnych możliwości, lokalizacji, a przede wszystkim potrzeb lokalnego klienta – mówi Krzysztof Łagowski, dyrektor Sklepów Convenience w Carrefour Polska.

Do każdego nowo otwieranego sklepu Carrefour podchodzi indywidualnie, pracując nad udoskonaleniem oferty i zaspokojeniem potrzeb klientów. Ekipa specjalistów dba o właściwą aranżację, dobór asortymentu, atrakcyjną wizualizację i logistykę ze stabilną ciągłością dostaw.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom klienci sklepów Carrefour Express mogą łatwo i komfortowo dokonać zakupów, ale też wypić kawę, zjeść szybką przekąskę czy kupić jedzenie na wynos. Coraz częściej, przy okazji zakupów mogą też odebrać przesyłkę czy opłacić rachunki. Z kolei dzięki aplikacji „Mój Carrefour” korzystają z licznych ofert rabatowych. W sklepach franczyzowych sukcesywnie wdrażana też usługa click&collect.