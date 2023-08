We wszystkich sklepach sieci Biedronka klienci natkną się przez najbliższe miesiące na informacje związane z cenami produktów. Ma to związek z karą, którą na sieć nałożył UOKiK.

Nowe informacje dla klientów Biedronki

Na terenie sklepów oraz na wyświetlaczach kas samoobsługowych w Biedronce zaczynają się pojawiać zupełnie nowe informacje dla klientów. Decyzją UOKiK-u mogą one zniknąć z terenu sklepów za 36 miesięcy.

Sieć stosuje się do kary nałożonej przez UOKiK

"W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług)" - takie komunikaty klienci mogą już dostrzec w większości Biedronek. Jak przekazało biuro prasowe Jeronimo Martins Polska - właściciel sieci. Wynika to z "prawomocnej decyzji Prezesa UOKiK: RBG 6/2020 z 5 sierpnia 2020 roku".

Do UOKiK w 2020 roku napływało wiele skarg konsumentów w związku z nieprawidłowym uwidacznianiem cen w sklepach sieci Biedronka.

