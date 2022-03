W sklepach Chorten ruszają zbiórki dla Ukraińców (lista punktów)

Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten stworzyła w placówkach handlowych miejsca, w których można zostawić rzeczy potrzebne mieszkańcom Ukrainy, dołączając do akcji miasta Białystok.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 02-03-2022, 14:42

W sklepach Chorten ruszają zbiórki dla Ukraińców, fot. materiały prasowe

Mieszkańcy mogą pomagać Ukraińcom w sklepach Chorten

Także w centrali Grupy Chorten powstał punkt, do którego można dostarczać m.in. środki medyczne i higieniczne, długoterminową żywność, produkty dla dzieci czy śpiwory.

- Teraz pomoc broniącej się przed agresją rosyjską Ukrainie można przekazać jeszcze bliżej miejsca zamieszkania, bo w lokalnym sklepie. Po tym, jak miasto Białystok uruchomiło m.in. punkty zbiórki darów w Centrum Aktywności Społecznej oraz w szkołach i urzędach, mieszkańcy chętnie ruszyli ze wsparciem. Grupa Chorten postanowiła włączyć się do akcji, tak, by każdy mógł przekazać najpotrzebniejsze rzeczy idąc na zakupy. Produkty i przedmioty będą zbierane w blisko 20 placówkach na różnych osiedlach Białegostoku, a także w najbliższych miejscowościach. Następnie zostaną zabrane przez magazyn centralny firmy, przeselekcjonowane przez wolontariuszy z Grupy Chorten i przekazane do CAS przy ul. św. Rocha w Białymstoku, skąd konwój humanitarny ruszy na Ukrainę - informuje Grupa Chorten.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bardzo nam zależy, aby wesprzeć Ukraińców w tak trudnym czasie i by zaangażować w pomoc humanitarną nasze placówki. Zwłaszcza starszym klientom dajemy możliwość przekazania darów za naszym pośrednictwem blisko ich miejsca zamieszkania, a wiemy, że chęć wsparcia jest ogromna – mówi Sylwia Olechno, dyrektor generalna Grupy Chorten.

Pomoc dla Ukraińców: Co jest potrzebne?

Także w biurze Grupy Chorten w Łyskach przy ul. Usługowej 2 powstało miejsce, gdzie można dostarczać rzeczy z listy stworzonej przez białostocki magistrat.

- Potrzebne są nowe koce, śpiwory, karimaty, latarki i powerbanki. Zbierane będą środki opatrunkowe i leki, które nie są wypisywane na receptę, do tego środki higieniczne takie jak m.in. pieluchy dla dzieci i dorosłych, podpaski, szampony, mydła. Do koszy można wkładać żywność długoterminową, szczególnie potrzebne są dania gotowe typu instant, dania w słoikach, słodycze, produkty suche. Warto zwrócić uwagę na żywność dla dzieci, kaszki, soczki, dania w słoiczkach. Jeśli chodzi o odzież, to potrzebna jest jedynie odzież termiczna dla dorosłych, walczących na froncie - podaje Grupa Chorten.

Lista sklepów z punktami pomocy w akcji #Białystok Solidarny z Ukrainą

Białystok

- Chorten Lawenda, ul. Lawendowa 79 A

- Chorten Beta, ul. Mickiewicza 17

- Chorten Premium, ul. Porzeczkowa 14

- Chorten Beta, ul. Swobodna 29

- Chorten Amico, ul. Nowosielska 54

- Chorten JM, ul. Wiklinowa 10

- Chorten Hossa, ul. Zachodnia 2 A/1

Choroszcz

Chorten Bis, ul. Powstania Styczniowego 12

Dobrzyniewo Duże

Chorten MW, ul. Królewska 3

Grabówka

Chorten Spiżarnia, ul. Górna 10 a

Ignatki Osiedle

Chorten Czerwona Jarzębina, ul. Jodłowa 5

Kobylin Borzymy

Chorten MW, ul. Główna 6

Krupniki

Chorten Marianka, ul. Kruszewska 36

Ogrodniczki

Chorten Promyk, ul. Białostocka 44

Niewodnica Korycka

Chorten Max ul. Kościuszki 7

Wasilków

Chorten Max, ul. Białostocka 36

Chorten Jedynka ul. Polna 2/1

Zaścianki

- Chorten Delikatesy przy Baranowickiej, Zaścianki 1