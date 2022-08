W sklepach zabraknie prądu. Czy staną się infrastrukturą krytyczną?

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 18-08-2022, 07:41

Na temat możliwych przerw w dostawie prądu i gazu wypowiedziała się już większość branż rolno-spożywczych – od mleczarstwa po produkcję nawozów. Co z handlem? Nawet gdy piekarnie, mleczarnie czy masarnie będą działać normalnie, jeśli nie dostarczą swoich towarów do sklepów, lub tam przerwany zostanie łańcuch chłodniczy – i tak zostaną one zmarnowane.

handlowy czwartek

Przedstawiciele handlu domagają się uznania sklepów spożywczych za infrastrukturę krytyczną/ fot. AK

O tym, jak ważne są dla normalnego funkcjonowania sklepy spożywcze i apteki, przekonaliśmy się podczas pandemii koronawirusa. Najbardziej ucierpiały wtedy restauracje i centra handlowe oraz sklepy z artykułami non-food. Kiedy zagrożenie nieco zmalało, do otwartych placówek dołączyły np. sklepy DIY, optyczne, drogerie czy sklepy z karmami dla zwierząt.

Pandemia pokazała wagę handlu spożywczego

Jednak działalność sklepów spożywczych i aptek była w tym czasie kluczowa. To właśnie tam Polacy mogli zaopatrywać się w, owiane już legendą, ryż i makaron oraz papier toaletowy. Pozostałe zakupy przeniosły się naturalnym rytmem do internetu, jednak wszyscy przekonali się, jak ważny jest chociażby zwykły, osiedlowy sklep. Chociażby po to, aby ludzie czuli się pewnie, nie popadali w zakupową panikę i nie musieli się dodatkowo stresować – co w dobie pandemii okazało się wyjątkowo ważne.