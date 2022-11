W sobotę na Podwalu na Starym Mieście rozpocznie się świąteczny jarmark. Z kolei na Bazarze Różyckiego w przedświąteczne weekendy odbędzie się garażówka oraz rzemieślniczy jarmark. Mikołajkową wyprzedaż garażową zaplanował także Ursynów.

W sobotę rusza świąteczny jarmark na Podwalu /fot. Shutterstock

Jarmark Bożonarodzeniowy na Podwalu

Jarmark Bożonarodzeniowy na Podwalu rusza już w sobotę, 26 listopada. Potrwa do 6 stycznia przyszłego roku, od godz. 11 do 20, a w piątki i soboty nawet dłużej - do 21.30.

Na Podwalu pojawią się świąteczne stragany z wyrobami rękodzieła artystycznego i regionalnego rzemiosła. Obok wystawców polskich gościć będą kupcy i rzemieślnicy z Ukrainy i Litwy. Można będzie też kupić żywe choinki.

Dodatkowe atrakcje na jarmarku

Jarmark uatrakcyjnią pokazy kowalstwa artystycznego, chodzący bałwan Olaf, strefa z saniami i reniferem, w której można będzie zrobić zdjęcie z Mikołajem. Dla dzieci przewidziano też konkursy i niespodzianki. "Mikołaj będzie obecny na jarmarku w weekendy i święta, a także w tygodniu w godzinach popołudniowych" - przekazał stołeczny ratusz.

Dodatkowo na soboty 10 i 17 grudnia w godzinach 16-17 jest planowany występ zespołu muzycznego z Ukrainy - grupy Korali. W programie kolędy i lekcja tańca ludowego.

Inne warszawskie jarmarki bożonarodzeniowe

Tuż przed Mikołajkami, 4 grudnia, w godz. 10-16 odbędzie się przedświąteczna Ursynowska Wyprzedaż Garażowa, jak zwykle na parkingu przy urzędzie dzielnicy (na rogu ul. Indiry Ghandi i al. KEN). Wstęp bezpłatny, zarówno dla sprzedających jak i kupujących.

Na ten sam dzień zaplanowano ostatnią tegoroczną wyprzedaż garażową na legendarnym praskim Bazarze Różyckiego. Odbędzie się ona w niedzielę, 4 grudnia między godziną 11 a 15 pod hasłem "Prezent z drugiej ręki". Wejście na Bazar od ulicy Targowej 50, obok Muzeum Warszawskiej Pragi. Wstęp - zarówno dla kupujących jak i sprzedających - jest bezpłatny.

Z kolei w 10. i 11. grudnia na Bazarze Różyckiego odbędzie się Jarmark Świąteczny. Znajdzie się na nim około 40 stanowisk handlowych. Będzie można kupić wytwory rzemieślnicze: wyjątkowe ozdoby świąteczne, dekoracje z drewna, ceramikę czy naturalne kosmetyki.

Święty Mikołaj odwiedzi jarmark w niedzielę w godz. 12 - 16. Dla maluchów przewidziano też loterie fantowe oraz bezpłatną karuzelę.

Na jarmarkach nie zabraknie też smakowitych potraw czy gorących napojów.

