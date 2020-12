W Szwecji powstał sklep klimatyczny. Ceny produktów zależą od ich śladu węglowego

W Szwecji otwarto supermarket o nazwie The Climate Store. Jest to pierwszy na świecie sklep spożywczy, gdzie ceny produktów zależą od ich śladu węglowego - co oznacza, że ​​konsumenci płacą wyższe ceny za produkty: takie jak mięso i nabiał, powodujące większą emisję dwutlenku węgla - podaje serwis greenqueen.com.hk.