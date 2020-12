W te święta kupujemy inaczej. Jeszcze nigdy w tak krótkim czasie zachowania konsumentów nie uległy tak dużym zmianom

Najbliższe dni będą gorące dla handlu. Sezon zakupów świątecznych właśnie wchodzi w swoją decydującą fazę. To także moment, kiedy najwięcej Polaków ruszy do sklepów. Nie ma jednak złudzeń, zakupy w tym roku wyglądają inaczej. Zmienił się nie tylko nasz koszyk zakupowy, ale także to jak podchodzimy do zakupów, zwłaszcza w odmrożonych niedawno centrach handlowych. Większość Polaków zrobi zakupy świąteczne w najbliższych dniach. Jak twierdzą handlowcy, jeszcze nigdy w tak krótkim czasie zachowania konsumentów nie uległy tak dużym zmianom.