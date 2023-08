Klienci warszawskiej galerii Sadyba Best Mall mogą korzystać z alternatywnych i zielonych rozwiązań, dzięki pierwszej solarnej stacji ładowania hulajnóg elektrycznych – jCharge.

Sadyba Best Mall z solarną ładowarką do elektrycznych hulajnóg. / fot. materiały prasowe

Sadyba Best Mall z solarną ładowarką do elektrycznych hulajnóg

Nowo otwarta stacja jCharge znajduje się na zewnętrznym parkingu galerii Sadyba Best Mall. Punkt składa się z ośmiu stanowisk ładowania w formie czterech dwustronnych słupków. Stanowiska posiadają uchwyty, które stabilizują kierownicę hulajnogi.

Stacja ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych to modułowe i autonomiczne rozwiązanie. Działanie niewymagające zewnętrznego zasilania jest możliwe dzięki wydajnym panelom solarnym i dedykowanej elektronice, która monitoruje status urządzenia oraz posiada zaawansowane algorytmy zarządzania energią do ładowania urządzeń.

Instalacja solarnie zasilanej stacji to kolejne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przypomnijmy, że wcześniej do dyspozycji zmotoryzowanych klientów oddano stację ładowania pojazdów elektrycznych firmy GreenWay. Z kolei od 2022 r. kierowcy, którzy pobrali aplikację PowerEV, mogą bezpłatnie naładować swoje elektryczne auta w stacji ChargeEuropa. Ponadto wszystkie centra handlowe Klépierre zlokalizowane są w miejscach zapewniających szybki dostęp do komunikacji miejskiej i postoju taksówek. Grupa Klépierre rozważa także instalację kolejnych stref mikromobilności w pozostałych swoich centrach w Polsce.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl